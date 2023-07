Le taux d’homicides atteint son niveau le plus haut depuis 1992 au Canada

MONTRÉAL — Ce n’est pas qu’une impression: il y a bel et bien eu plus d’homicides et de crimes violents au Québec et au Canada en 2022. À l’échelle du pays, le taux d’homicides a atteint son niveau le plus haut depuis 1992, tandis que l’Indice de gravité des crimes violents a crû de 5 % par rapport à 2021.

Des données publiées jeudi matin par Statistique Canada révèlent que 874 homicides ont été rapportés par les corps policiers du pays l’an dernier, soit 78 de plus qu’en 2021. Le taux d’homicides a ainsi augmenté de 8 %, atteignant 2,25 homicides pour 100 000 habitants — le plus haut taux enregistré depuis 1992.

Selon l’agence fédérale, près du quart des meurtres commis l’an dernier, soit 23 % exactement, était lié aux gangs de rue. «82 % des homicides attribuables à des gangs ont été commis à l’aide d’une arme à feu, le plus souvent une arme de poing», a-t-on ajouté.

Montréal a été le théâtre de 65 meurtres en 2022, bon pour le troisième rang parmi les villes canadiennes, derrière Toronto (139) et Vancouver (73). Il s’agissait de l’année la plus meurtrière dans la métropole québécoise depuis 2002.

Cette hausse des homicides partout au pays s’inscrivait dans une hausse globale de la criminalité, alors que l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) a augmenté de 4 % en 2022.

Cette donnée, qui mesure à la fois le volume et la gravité des crimes commis au pays, a notamment augmenté en raison des hausses des vols de véhicules à moteur, des vols qualifiés, des introductions par effraction, des vols à l’étalage et de la fraude en général.

«Les augmentations consécutives de l’IGC global (en 2021 et 2022) pourraient témoigner d’un retour à la tendance à la hausse de la criminalité qui avait été observée avant le début de la pandémie», a souligné Statistique Canada.

Le taux d’infractions avec violence commises à l’aide d’une arme à feu a quant à lui augmenté pour une huitième année consécutive au pays, tandis que le taux d’agressions sexuelles de niveau 1 a augmenté de 3 %.