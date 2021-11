Le taux hypothécaire moyen sur 30 ans remonte au-dessus de 3 % aux États-Unis

SILVER SPRING, Md. — Le taux hypothécaire moyen sur 30 ans a passé la barre des 3,0 % cette semaine aux États-Unis.

La société de prêts Freddie Mac a indiqué jeudi que le taux moyen sur 30 ans avait bondi à 3,10 % par rapport à sa valeur de 2,98 % la semaine dernière. À la même date l’an dernier, le taux s’établissait à 2,72 %.

Sur 15 ans, un terme populaire chez les propriétaires qui cherchent à refinancer leur hypothèque, le taux est passé de 2,27 % à 2,39 %. À pareille date l’an dernier, il s’élevait à 2,28 %.

Au moment où le marché de l’emploi prend du mieux et que la demande pour les biens et services ne dérougit pas, la Réserve fédérale des États-Unis a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle maintiendrait son taux directeur près de zéro. La banque centrale a toutefois prévenu que cette mesure extraordinaire visant à stimuler l’économie en pleine pandémie de COVID-19 prendrait fin progressivement.

Une forte demande des consommateurs combinée à des pénuries dans l’approvisionnement a tiré les prix vers le haut dans à peu près tous les secteurs, effaçant du même coup une partie des gains récents dans la rémunération des travailleurs.

Le gouvernement a rapporté la semaine dernière que les prix à la consommation avaient bondi de 6,2 % en octobre sur une base annuelle. Il s’agit de la plus forte inflation observée aux États-Unis depuis 1990.

Sur le marché immobilier, la faiblesse de l’offre qui prévalait avant même la pandémie et les nouvelles pénuries de matériaux et de main-d’oeuvre ont fait grimper la valeur des propriétés de plus de 10 % au cours de la dernière année, voire même jusqu’à 33 % dans certains secteurs de l’ouest du pays.