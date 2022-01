Le télescope spatial James Webb ouvre son «œil d’or» pour observer l’espace

CAPE CANAVERAL, Fla. — James Webb, le dernier-né des télescopes spatiaux, a ouvert son œil, samedi, afin de pouvoir observer l’immensité de l’univers.

Le miroir principal a été déployé. Il ne reste plus qu’à le fixer correctement, «un processus de plusieurs heures», selon l’Agence spatiale canadienne.

«Je suis ému. Quel formidable jalon! On peut voir actuellement cette magnifique conception dans l’espace», a lancé Thomas Zurbuchen, chef des missions scientifiques de la NASA.

Fruit d’une collaboration entre l’Agence spatiale canadienne, la NASA et l’Agence spatiale européenne, le télescope James Webb est encore plus puissant que le télescope spatial Hubble.

Fabriqué au coût de 10 milliards $, ce télescope observera les lueurs provenant des premières étoiles et galaxies formées il y a 13,7 milliards d’années. Son miroir, «son œil d’or», comme le surnomment les scientifiques, est le plus gros et le plus sensible jamais construit.

Le télescope est le plus grand et le plus puissant observatoire astronomique jamais lancé, s’est envolé le 25 décembre depuis la Guyane française. Son bouclier thermique et son miroir principal ont dû être repliés pour entrer dans la fusée européenne Ariane.

Le bouclier thermique du télescope spatial James Webb, de la taille d’un terrain de tennis, est maintenant complètement ouvert, une opération qui a pris fin mercredi. Il est essentiel pour maintenir à des températures inférieures à zéro les instruments de détection infrarouge, qui scrutent l’univers à la recherche des premières étoiles et galaxies.

Les contrôleurs de vol ont commencé vendredi à déployer le miroir principal en dépliant son côté gauche comme une petite table. Samedi, l’ambiance était plus à la fête dans la salle lorsque le côté droit de l’instrument a été mis en place. Mais après les applaudissements, tout le monde est retourné travailler.

Le miroir est fabriqué en béryllium, un métal léger très résistant. Chacun de ses 18 éléments hexagonaux est recouvert d’une très mince couche dorée, pouvant réfléchir la lumière infrarouge. Le tout sera ajusté au cours des prochaines semaines.

Webb devrait atteindre sa destination, à 1,6 million de kilomètres de la Terre, d’ici la fin du mois de janvier. Le télescope infrarouge devrait commencer à observer le cosmos à la fin du mois de juin, pour finalement dévoiler les premières étoiles et galaxies formées dans l’univers, il y a 13,7 milliards d’années. C’est à peine 100 millions d’années après le Big Bang qui a créé l’univers.