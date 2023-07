Le télescope spatial Webb célèbre son premier anniversaire

CAP CANAVERAL — Le télescope spatial Webb marque une année de photographies cosmiques avec l’un de ses plus beaux clichés à ce jour : le gros plan spectaculaire de dizaines d’étoiles au moment de leur naissance.

La NASA a dévoilé le dernier cliché mercredi, révélant 50 bébés étoiles dans un complexe de nuages situé à 390 années-lumière. La région est relativement calme, mais pleine de gaz illuminés, de jets d’hydrogène et même de cocons de poussière contenant les délicates prémices d’autres étoiles.

Toutes les jeunes étoiles ne semblent pas plus grosses que notre soleil. Les scientifiques ont expliqué que ce cliché époustouflant offrait la meilleure clarté possible de cette brève phase de la vie d’une étoile.

«Notre propre soleil a connu une telle phase, il y a longtemps, et nous disposons maintenant de la technologie nécessaire pour voir le début de l’histoire d’une autre étoile», a dit dans un communiqué le responsable scientifique de la mission, Klaus Pontoppidan.

Ce complexe nuageux, connu sous le nom de Rho Ophiuchi, est la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre. La NASA note que l’absence d’étoiles au premier plan de la photo fait ressortir les détails. Selon la NASA, certaines étoiles présentent des ombres indiquant la présence possible de planètes.

Webb, l’observatoire astronomique le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l’espace, produit des clichés de la beauté cosmique depuis un an. Les premières images du télescope infrarouge, dont le coût s’élève à 10 milliards $ US, ont été dévoilées en juillet dernier, six mois après son décollage de la Guyane française.

Il est considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre depuis 33 ans. Fruit d’une collaboration entre la NASA et l’Agence spatiale européenne, le télescope Webb scrute l’univers depuis un point plus éloigné, à 1,6 million de kilomètres.