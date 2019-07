Le temps d’attente moyen pour les vétérans est maintenant de 32 semaines

OTTAWA — Les longs délais que doivent subir de nombreux vétérans lorsqu’ils demandent de l’aide au gouvernement battent maintenant de nouveaux records.

Ottawa promet depuis longtemps aux anciens combattants que la grande majorité d’entre eux seront prévenus dans les 16 semaines s’ils sont admissibles à une indemnité ou à un traitement médical.

Or, Anciens Combattants Canada admet que le temps d’attente moyen pour une demande initiale est maintenant deux fois plus long — 32 semaines —, car les demandes d’aide dépassent la capacité de traitement du ministère.

Selon des défenseurs des droits des vétérans, ces délais ajoutent au stress et à la frustration des anciens combattants.

Le gouvernement espère commencer à réduire ces délais d’attente en embauchant et en formant des centaines d’agents temporaires. Ottawa met également en œuvre un certain nombre de mesures pour réduire les formalités administratives et accélérer la prise de décision.

Mais le syndicat représentant les employés d’Anciens Combattants affirme qu’il faut avant tout un plus grand nombre d’agents à temps plein, car le budget de fonctionnement du ministère n’a pas suivi la demande de services.

La Presse canadienne a appris plus tôt cette semaine que des vétérans ont du mal à obtenir une réponse lorsqu’ils appellent la ligne sans frais du ministère, et que près d’un sur cinq décide finalement de raccrocher avant de pouvoir parler à quelqu’un. En fait, il semble que les délais d’attente de la ligne sans frais se soient nettement aggravés même si le problème est bien documenté depuis plusieurs années.

Ces informations ont été obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.