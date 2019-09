Le test des valeurs du gouvernement Legault critiqué par des chefs fédéraux

Avant même qu’il ne dévoile ses priorités dans le cadre de la campagne électorale, mardi, le gouvernement Legault a vu le test des valeurs qu’il envisage de faire passer aux immigrants être rejeté par deux chefs fédéraux.

De passage à Winnipeg, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a expliqué que les ordres de gouvernement avaient une responsabilité de promouvoir l’intégration des nouveaux arrivants, avant de préciser sa pensée.

«Je ne veux pas donner au gouvernement le pouvoir de décider (quelles sont) les croyances (permettant) d’être un Canadien», a-t-il lancé, en point de presse.

En début de journée, c’est le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, qui faisait campagne à Ottawa, qui a opposé une fin de non-recevoir aux intentions du gouvernement Legault dans ce dossier.

«J’ai dit c’est quoi mes valeurs. Mes valeurs, c’est de mieux aider la francisation. Je ne suis pas d’accord avec le test des valeurs», a-t-il tranché.

À Québec, le premier ministre québécois François Legault a formulé ses demandes aux chefs fédéraux en exigeant davantage de pouvoirs en matière d’immigration pour décider «seul» du nombre de nouveaux arrivants dans chaque catégorie et un «respect de la Loi sur la laïcité de l’État et engagement à ne participer à aucune contestation judiciaire».

«Je pense que nos demandes sont raisonnables», a-t-il estimé.

En plus de la laïcité, M. Singh a également fermé la porte à une autre demande du Québec, soit la mise en place d’un rapport d’impôt unique géré par la province. Les néo-démocrates avaient d’abord dit oui à cette demande du Québec avant de se raviser, question de sauvegarder 4000 emplois de fonctionnaires fédéraux.

Enfants et familles

Si le NPD a promis la construction de 500 000 logements abordables au pays en 10 ans, le Parti libéral du Canada (PLC) et les conservateurs ont plutôt dévoilé des mesures visant à courtiser les jeunes familles.

Les libéraux ont promis de rehausser l’Allocation canadienne pour enfants et de rendre les prestations de maternité et parentales libres d’impôt. Leur chef, Justin Trudeau, a annoncé, à Terre-Neuve-et-Labrador, que son parti augmenterait l’Allocation canadienne pour enfants de 15 pour cent pour les enfants de moins d’un an, une hausse pouvant aller jusqu’à 1000 $.

Les libéraux s’engagent également à supprimer l’impôt fédéral sur les chèques d’assurance-emploi pour les congés de maternité et parentaux.

«Grâce à ces nouveaux changements visant à exonérer d’impôt les prestations de maternité et les prestations parentales, les Québécois auront un avantage comparable pour la portion des impôts fédéraux qu’ils payent dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale.

Pour sa part, M. Scheer a fait miroiter une hausse de la contribution du gouvernement fédéral aux Régimes enregistrés d’épargne étude (REEE).

Un gouvernement conservateur ferait passer la contribution d’Ottawa aux REEE de 20 à 30 pour cent de chaque dollar épargné par la famille du futur étudiant. La contribution fédérale maximale passerait de 500 $ à 750 $ par année.

La vie privée pour les verts

Alors qu’elle passe la journée en Ontario, la chef du Parti vert, Elizabeth May, a mis l’accent sur la protection de la vie privée et des données personnelles.

Un gouvernement vert interdirait notamment les «intrusions sans mandat dans les communications des Canadiens», les programmes visant à recueillir des données en vrac en plus d’augmenter «considérablement» les pouvoirs du commissaire à la protection de la vie privée.

De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est à Longueuil, en banlieue sud de Montréal, où il doit notamment réagir aux demandes du gouvernement du Québec dans le cadre de la campagne. Maxime Bernier, du Parti populaire, est au Nouveau-Brunswick pour une deuxième journée consécutive.