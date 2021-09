Le Texas ajoute de nouvelles restrictions au droit de vote des électeurs

TYLER, Texas — Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé mardi une nouvelle loi électorale qui ajoute davantage de restrictions aux électeurs dans cet État en plein essor.

Les démocrates ont contesté pendant des mois cette réforme électorale, qui vise selon eux à freiner la participation des minorités et à maintenir la domination des républicains au Texas, qui s’amenuise.

Donald Trump avait obtenu l’an dernier au Texas une majorité de 5,5 points de pourcentage, la plus faible affichée depuis des décennies dans cet État par un candidat républicain à la présidence. La signature de cette loi illustre de nouveau le virage à droite des républicains cette année au Texas. La semaine dernière encore, une nouvelle loi est entrée en vigueur interdisant la plupart des avortements dans cet État.

Le Texas est l’un des 18 États américains, au moins, qui ont adopté de nouvelles restrictions de vote depuis les élections de 2020, selon le Brennan Center for Justice. Ces lois font partie d’une campagne nationale du «GOP», notamment en Floride, en Géorgie et en Arizona, pour resserrer les règles, au nom de la sécurité, en partie à cause des fausses affirmations de Donald Trump selon lesquelles les élections présidentielles ont été «volées» en 2020.

Les opposants n’ont pas attendu la signature du gouverneur Abbott pour commencer à intenter des poursuites contre la nouvelle loi. Ils accusent les élus républicains de violer la loi fédérale sur le droit de vote et de discriminer intentionnellement les minorités.

Certains changements visent précisément la région de Houston, où le président Joe Biden a emporté le comté environnant de 1,6 million d’électeurs avec une marge de 13 points.

Au beau milieu de la pandémie, l’année dernière, les responsables du scrutin dans le comté de Harris avaient ouvert des bureaux de vote 24 heures sur 24 et permis le «vote au volant», des mesures qui sont désormais interdites en vertu de la nouvelle loi. Les responsables au Texas ne pourront plus envoyer à un électeur une demande de vote par correspondance, s’il n’en a pas fait d’abord la demande expresse. Les contrevenants pourraient faire face à des poursuites criminelles.