Le tireur de Jacksonville avait également acquis ses armes malgré des antécédents

JACKSONVILLE, Fla. — L’homme blanc de 21 ans ayant abattu trois Noirs en Floride avec des armes achetées légalement avait déjà été interné contre son gré pour subir un examen de santé mentale, a déclaré dimanche le shérif local.

Armé d’un fusil semi-automatique AR-15 et d’un pistolet Glock, Ryan Palmeter a tiré sur l’une de ses victimes alors qu’elle était assise dans sa voiture devant un magasin à Jacksonville. Il a tiré sur une autre personne juste après être entré dans le magasin et en a abattu une troisième dans la minute qui a suivi, a relaté le shérif de Jacksonville, T.K. Waters, dans une conférence de presse.

Le shérif Waters a identifié les personnes abattues lors de l’attaque de samedi comme étant Angela Michelle Carr, 52 ans, A.J. Laguerre, 19 ans et Jerrald Gallion, 29 ans.

Palmeter avait acheté légalement ses armes au cours des derniers mois, même s’il avait été soumis à un examen de santé mentale contre son gré, en 2017.

Les armes avaient été achetées en avril et en juin, les revendeurs respectant toutes les lois et procédures, y compris la vérification des antécédents.

Étant donné que Palmeter a été libéré après son examen de santé mentale, cela n’aurait pas été remarqué lors de sa vérification des antécédents, a indiqué le shérif.

Palmeter s’est suicidé après avoir tué les trois victimes. Il vivait avec ses parents dans le comté voisin de Clay et avait envoyé un texto à son père pendant la tuerie pour lui demander d’aller dans sa chambre, a raconté M. Waters. Le père a ensuite trouvé une note de suicide, un testament et des écrits que la police a qualifiés de racistes.

Onze minutes d’horreur

Samedi, peu avant 13 heures, Palmeter s’est garé à l’Université Edward Waters, une université historiquement noire située à moins d’un mile du magasin Dollar General.

Pendant qu’il publiait une vidéo TikTok de lui-même enfilant un gilet pare-balles et des gants, un agent de sécurité de l’université a repéré Palmeter et s’est garé près de lui.

Palmeter est parti et l’agent de sécurité a alerté un agent du shérif de Jacksonville qui était sur le point d’envoyer une alerte à son équipe lorsque des coups de feu ont commencé dans le magasin.

Palmeter s’est d’abord arrêté devant le véhicule de Mme Carr et avait tiré 11 coups de fusil à travers son pare-brise.

Le tireur est ensuite entré dans le magasin et a tiré M. Laguerre, un employé, alors que de nombreuses personnes se sont enfuies par la porte arrière du commerce. Palmeter a ensuite abattu Gallion, un client qui venait d’entrer avec sa petite amie.

Environ une minute plus tard, Palmeter est entré dans le bureau du magasin et a envoyé un texto à son père, lui disant d’utiliser un tournevis pour entrer dans sa chambre.

Onze minutes après le début des coups de feu et alors que la police entrait dans le magasin, Palmeter s’est enlevé la vie.

Incompréhension

« Notre communauté a du mal à comprendre pourquoi cette atrocité s’est produite, a déclaré le shérif Waters. Je nous exhorte à ne pas chercher de sens à un acte de violence insensé. »

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dimanche dans un communiqué que le ministère de la Justice «enquêtait sur cette attaque comme un crime de haine et un acte d’extrémisme violent à motivation raciste».

«Personne dans ce pays ne devrait avoir à vivre dans la peur d’une violence alimentée par la haine et aucune famille ne devrait avoir à pleurer la perte d’un être cher à cause du sectarisme et de la haine», a-t-il déclaré.

Des élus ont déclaré que les attaques racistes comme celle de samedi ont été encouragées par une rhétorique politique ciblant la «prise de conscience» et par les politiques du gouvernement de l’État dirigé par les républicains et dirigé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont une visant l’enseignement de l’histoire des Noirs en Floride.

M. DeSantis, qui est rentré dimanche en Floride depuis l’Iowa, où il faisait campagne pour l’investiture républicaine à la présidentielle, a déclaré que les Floridiens «condamnent les horribles meurtres à caractère raciste perpétrés par un salaud dérangé».

La fusillade de Jacksonville a eu lieu un jour avant le 63e anniversaire du fameux «samedi à la hache», lorsque 200 membres du Ku Klux Klan ont attaqué des manifestants noirs qui participaient à un sit-in pacifique contre les lois Jim Crow leur interdisant l’accès aux magasins et restaurants appartenant à des Blancs.

La police était restée immobile jusqu’à ce qu’un gang de rue noir arrive pour combattre les membres du Klan, armés de battes et de manches de hache. Seuls les Noirs avaient été arrêtés.