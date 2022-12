Le tireur du condo de Vaughan était «un père et un mari abusif», selon ses filles

VAUGHAN — Le tireur dans un condo de la région de Toronto était «un mari et un père contrôlant et violent» qui n’était pas en contact avec ses enfants, ont déclaré ses trois filles dans un communiqué.

Selon la police, Francesco Villi a tué cinq personnes dimanche soir – trois membres du conseil d’administration de la propriété et leurs partenaires – lors d’une fusillade dans le gratte-ciel où il résidait à Vaughan, en Ontario.

Les trois filles du tireur de 73 ans ont déclaré qu’elles étaient «profondément navrées» pour les familles des victimes.

«Nous offrons nos sincères condoléances. Nous sommes sous le choc absolu, c’est une dévastation totale», ont-elles déclaré dans un communiqué diffusé mercredi par l’Unité des enquêtes spéciales (UES).

M. Villi avait une personnalité agressive et pouvait agir de façon complètement différente d’une minute à l’autre, selon ses filles. Elles ont aussi affirmé qu’il avait des antécédents de violence conjugale contre les mères de ses enfants et de ses filles, et que ses propres enfants étaient séparés de lui depuis plus de cinq ans.

«Ses enfants ont essayé de bâtir une forme de relation au fil des ans, mais il a refusé les nombreuses offres d’aide. Cela ne leur laissait d’autre choix que de couper les liens avec lui pour leurs propres santé et bien-être», indique le communiqué.

Les filles, dont les noms n’ont pas été rendus publics, ont demandé le respect de leur vie privée, ajoutant que cette déclaration serait la seule faite par la famille.

«Nous pleurons les familles, et elles sont dans nos cœurs», pouvait-on également lire dans le communiqué.

Si vous ou l’un de vos proches vivez de la violence conjugale, vous pouvez téléphoner au 1 800 363-9010. Des intervenants de SOS violence conjugale sont disponible 24 heures sur 24, de manière gratuite et confidentielle.