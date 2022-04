Le tireur qui a volé les chiens de Lady Gaga a été libéré par erreur

LOS ANGELES — Un homme accusé d’avoir tiré sur le promeneur de chiens de Lady Gaga et d’avoir volé ses deux bouledogues français a été libéré par erreur de prison et est recherché, ont annoncé vendredi les autorités.

James Howard Jackson, 19 ans, faisait face à une accusation de tentative de meurtre lorsqu’il a été libéré de la prison du comté de Los Angeles mercredi «en raison d’une erreur d’écriture», a déclaré le département du shérif du comté dans un communiqué.

Le bureau des crimes majeurs du shérif travaille à le retrouver, selon le communiqué.

Jackson est l’une des cinq personnes arrêtées en lien avec l’attaque du 24 février 2021 à Hollywood. Les procureurs ont déclaré que Jackson et deux autres membres présumés de gangs étaient à la recherche de bouledogues français coûteux à voler, puis avaient repéré, suivi et volé Ryan Fischer alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga près de Sunset Boulevard.

Au cours d’une lutte violente, M. Fischer a été frappé, étouffé puis a reçu une balle lors d’une attaque capturée par la caméra de la sonnette d’une maison voisine.

La caméra a enregistré le promeneur de chien criant «Oh, mon Dieu ! J’ai été touché!», «Aidez-moi !» et «Je saigne de ma poitrine !»

M. Fischer a perdu une partie d’un poumon.

«Bien que je sois profondément préoccupé par les événements qui ont conduit à sa libération, je suis convaincu que les forces de l’ordre rectifieront l’erreur, a déclaré M. Fischer dans un communiqué obtenu par KABC-TV. Je demande à M. Jackson de se rendre aux autorités, afin que la résolution du crime commis contre moi suive son cours, quel que soit le résultat que les tribunaux détermineront.»

Les chiens de la vedette ont été rendus deux jours plus tard par une femme qui a affirmé les avoir trouvés attachés à un poteau et a posé des questions sur l’offre de Lady Gaga d’une récompense de 500 000 $ si les chiens étaient rendus «sans poser de questions». La chanteuse était à Rome à l’époque en train de tourner un film.

La femme est accusée de recel de biens volés et le père d’un autre suspect est accusé de l’avoir aidé à éviter son arrestation.

Jackson avait déjà été inculpé dans l’attaque et avait plaidé non coupable lorsque le bureau du procureur du comté a déposé mardi un acte de remplacement l’accusant de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un vol et d’agression avec une arme à feu semi-automatique.

Cette décision a été prise «pour accélérer le processus judiciaire» et Jackson a été interpellé mercredi sous un nouveau numéro de dossier, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué.

«M. Jackson a ensuite été libéré par le département du shérif du comté de Los Angeles. Nous ne savons pas pourquoi ils l’ont fait», indique le communiqué.