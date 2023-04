Le tout premier Curiosity Club en Amérique du Nord s’installera à Montréal

MONTRÉAL — Déjà présent dans 15 villes et sept pays, le Curiosity Club, un organisme de réseautage féministe, s’amène en Amérique du Nord. Sa 16e franchise, la première au Canada, lancera sous peu ses activités à Montréal.

Implanté en France, où il a été fondé en 2015 par l’avocate Margaux Hammer, puis en Belgique, au Royaume-Uni, au Maroc, en Italie et en Inde, le Curiosity Club, comme son nom l’indique, mise sur la curiosité et la soif d’apprendre de ses membres pour militer en faveur de l’égalité des sexes. Parmi ses activités phares, on retrouve des conférences mensuelles offertes par des femmes au parcours inspirant – des «Rendez-vous de Curiosité».

Depuis la fondation du premier club, en 2015, 180 conférencières – dont une chercheuse à la NASA, une jockey, une apnéiste ou encore une médecin légiste – ont pris la parole.

Cette formule a bien plu à Caroline Cottin, Française d’origine demeurant désormais à Montréal.

«J’ai suivi mon mari au Canada et l’idée, c’était de créer un projet qui ferait du sens pour moi. Ma première envie, c’était de me créer un réseau parce que je ne connaissais pas grand monde ici. Du coup, j’en ai parlé à deux copines sympa.»

Les «deux copines sympa» en question, ce sont Caroline Chéron et Marie-Laure Pin, qui ont sauté à pieds joints dans le projet au retour des Fêtes.

Bien que l’initiative émane de l’Hexagone et qu’elle soit portée au Québec par trois de ses ressortissantes, celles-ci insistent: toutes les femmes sont bienvenues, et plus il y aura de la diversité, mieux ce sera.

«On aime le hasard des rencontres, indique Mme Chéron. On fait appel à notre sensibilité, notre intuition et notre envie de partager. Ce qui éveille notre curiosité l’éveillera peut-être chez d’autres personnes.»

Inspirer et échanger

Pour marquer son ouverture, le Curiosity Club de Montréal organisera son premier Rendez-vous de Curiosité le 10 mai prochain, mettant en vedette la psychologue et cofondatrice de la Poulpe Connexion Caroline Théau-Éthève.

«C’est une femme vraiment inspirante avec un parcours particulier. Elle donne l’impression d’avoir vécu plusieurs vies, et ce, à seulement 47 ans», lance Mme Cottin.

«Toute sa vie, elle a déménagé pour suivre son mari, tout en élevant quatre garçons et en accumulant les diplômes, ajoute-t-elle. Aujourd’hui, elle réalise qu’elle a donné beaucoup aux siens et qu’il est temps de vivre pour elle, aussi.»

«Ce qu’on recherche, quand on approche des conférencières, ce sont des femmes inspirantes dont l’histoire peut donner envie à d’autres de passer à l’action, renchérit Mme Chéron. Il y a une belle énergie entre les femmes lors de ces soirées.»

Des produits locaux d’entreprises dirigées par des femmes sont aussi présentés durant ces soirées et visent à encourager les conversations.

Le Curiosity Club a également publié deux recueils de portraits de femmes inspirantes et produit une baladodiffusion dans laquelle les conférencières invitées se racontent.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.