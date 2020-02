Le trafic ferroviaire de marchandises semble reprendre dans le sud ontarien

TORONTO — Le trafic ferroviaire de marchandises dans le centre de l’Ontario semblait reprendre, mercredi, alors que le service de trains de banlieue qui avait été perturbé mardi dans d’autres parties de la province retrouvait ses horaires habituels.

Le service de train de marchandises semble rétabli dans le territoire mohawk de Tyendinaga, dans le centre de l’Ontario, après avoir été perturbé par des incendies sur un deuxième site de manifestation, qui était resté en place même après l’opération policière de lundi.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de déloger les manifestants pour l’instant. Cette dernière perturbation a eu lieu dans le territoire de Tyendinaga, près de Belleville, à proximité des barricades qui avaient été démantelées par l’OPP au début de la semaine. Ce blocus a paralysé tout le trafic ferroviaire dans la région pendant plus de deux semaines.

Selon la Police provinciale, des manifestants ont allumé des pneus après le passage d’un train mercredi matin, forçant un deuxième convoi à s’arrêter. Le deuxième train a finalement traversé le secteur, bien qu’il ait ralenti brièvement après que des manifestants ont lancé une palette de bois allumée près des voies.

Le porte-parole de l’OPP, Bill Dickson, a indiqué mercredi qu’une poignée de manifestants avaient allumé des feux près des voies et sur le chemin de fer d’un site secondaire de manifestation. L’agent Dickson a toutefois précisé que la police et les pompiers avaient éteint l’incendie et que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) avait commencé à inspecter les voies.

Trains de banlieue

Plus à l’ouest, l’agence de trains de banlieue Metrolinx, qui dessert une grande partie du sud de l’Ontario, a déclaré qu’elle ne prévoyait pas mercredi de retards et d’annulations comme ceux qui ont entraîné des perturbations pendant l’heure de pointe de mardi. Metrolinx, qui exploite le réseau GO Transit, avait suspendu son service sur plusieurs trajets alors qu’une série de manifestations de soutien éclataient dans la grande région de Toronto.

La police de Toronto a annoncé qu’elle avait procédé à trois arrestations sur les lieux d’une manifestation mardi soir dans l’ouest de la ville. La police a déclaré sur Twitter, mercredi matin, que les agents avaient remis aux manifestants une copie de l’injonction du tribunal et commencé à les éloigner des voies ferrées. Selon les policiers, la plupart des manifestants ont coopéré, mais «des arrestations ont été faites lorsque cela a été nécessaire». Le blocus menaçait de retarder les déplacements matinaux dans l’ouest de la ville, mais la police a indiqué que la voie ferrée avait été dégagée et que la plupart des lignes de trains de banlieue fonctionnaient normalement mercredi matin, avec peut-être des retards mineurs.

Les manifestants avaient également installé de nouvelles barricades en Ontario et au Québec cette semaine, même si certaines ont été abandonnées ou démantelées le jour même.

Une manifestation dans une gare GO de Hamilton a provoqué de nombreuses annulations et retards à partir de lundi soir, mais la police locale a déclaré que les manifestants avaient mis fin pacifiquement au blocus vers 17 h mardi. D’autres perturbations sont aussi survenues mardi, notamment un blocus le long d’une route près du site d’un litige foncier à Caledonia, en Ontario.

Plusieurs blocus très médiatisés avaient également été démantelés par la police en Colombie-Britannique et en Ontario plus tôt cette semaine.