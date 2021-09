Le transporteur irlandais Ryanair vise à embaucher 5000 nouveaux employés

LONDRES — La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a déclaré jeudi qu’elle prévoyait de créer 5000 emplois au cours des cinq prochaines années dans le cadre de sa reprise après le choc de la pandémie de COVID-19.

Les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs supplémentaires signifieront que l’entreprise aura plus que récupéré les 3000 emplois qu’elle a supprimés au début de la pandémie l’année dernière.

Le PDG Michael O’Leary a déclaré que le transporteur avait récupéré des créneaux horaires libérés par des compagnies aériennes qui ont fermé boutique ou qui ont réduit leurs activités au cours des 18 derniers mois.

«Ryanair ouvrira dix nouvelles bases à travers l’Europe cette année alors que nous travaillons avec des partenaires aéroportuaires pour les aider à récupérer le trafic et les emplois post-COVID, et saisir les options de créneaux horaires libérés par les compagnies aériennes concurrentes qui se sont effondrées ou ont considérablement réduit la taille de leur flotte», a-t-il déclaré avant l’assemblée annuelle des actionnaires de la société à Dublin.

Ryanair a également amélioré ses prévisions de croissance au cours des cinq prochaines années, avec des projections selon lesquelles le nombre de passagers augmentera de 50 %, par rapport aux 33 % qui étaient prévus précédemment. Cela équivaut à 226 millions de passagers d’ici mars 2026, soit 25 millions de plus que les objectifs précédents.

«Nous pouvons nous remettre fortement de la pandémie de COVID et générer une croissance plus élevée que prévu du trafic et de l’emploi au cours des cinq prochaines années», a déclaré M. O’Leary.