Le transporteur Maritime Bus suspend des itinéraires au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le transporteur régional Maritime Bus annonce mardi qu’en raison de la pandémie, l’entreprise est forcée de suspendre son service d’autocars au Nouveau-Brunswick entre Campbellton et Moncton et entre Edmundston et Fredericton.

Selon le président de l’entreprise, Mike Cassidy, la demande a fortement diminué depuis mars dernier. Maritime Bus avait alors demandé des subventions aux gouvernements provinciaux des trois provinces maritimes pour l’aider à traverser la crise.

Or, M. Cassidy indique mardi dans un communiqué qu’il est contraint de modifier les horaires et les routes après avoir appris que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne verserait pas de subvention «à une entreprise à but lucratif».

En conséquence, dit-il, Maritime Bus suspend son service entre Campbellton et Moncton et entre Edmundston et Fredericton. Le service entre Fredericton et Saint-Jean et entre Fredericton et Moncton a par ailleurs été modifié.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, demande au premier ministre conservateur, Blaine Higgs, de négocier une entente avec l’entreprise afin de garder les autocars sur les routes.