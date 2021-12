Le Trésor américain permet l’aide financière et humanitaire à l’Afghanistan

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi avoir créé un permis spécial visant à permettre le transfert d’un minimum d’aide internationale vers l’Afghanistan, dont l’économie s’est effondrée à la suite de la prise de pouvoir des talibans en août.

Ce permis permettra au gouvernement fédéral américain, à des organismes internationaux comme les Nations unies et d’autres organisations non gouvernementales d’intervenir en Afghanistan et d’offrir de l’aide humanitaire sans craindre de sanctions.

Par ailleurs, les Afghans expatriés pourront envoyer des fonds aux membres de leur famille qui vivent toujours dans le pays.

Le gouvernement des États-Unis avait identifié comme organisation terroriste les talibans d’Afghanistan et le réseau Haqqani auquel ils sont associés. Cette désignation avait eu pour effet de limiter sévèrement l’accès du pays aux fonds extérieurs qui soutenaient son économie ainsi qu’à l’aide internationale de diverses institutions.

À la suite du retrait des troupes américaines, les talibans ont renversé le gouvernement en place en un rien de temps. Puis, une fois coupée de toute aide extérieure, l’économie du pays s’est effondrée.

L’administration du président Biden fait maintenant face au délicat défi de tenter d’aider le peuple afghan sans financer le gouvernement taliban que la coalition militaire internationale, menée par les États-Unis, avait chassé du pouvoir à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. La guerre qui s’en est suivie a duré près de 20 ans.

Jusqu’à 80 % du budget du gouvernement afghan provient de la communauté internationale. Sans un meilleur accès aux fonds étrangers, l’économie afghane pourrait se contracter d’environ 30 % cette année, aggravant du même coup la crise humanitaire qui sévit au pays.

Le gouvernement américain prévoit fournir un million de doses de vaccins contre la COVID-19 à l’Afghanistan au cours des prochaines semaines, selon un responsable au sein de l’État qui a requis l’anonymat afin de discuter de ce sujet. Cela porte le total de doses fournies par les États-Unis à 4,3 millions pour une population de 40 millions d’habitants.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a fait en sorte que le fonds de reconstruction de l’Afghanistan, administré par la Banque mondiale, verse 280 millions $ aux Nations unies afin de subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires d’urgence de la population.