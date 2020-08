Le Trésor américain prévoit des emprunts records de 947 G $ au troisième trimestre

WASHINGTON — Le département américain du Trésor prévoit que le gouvernement empruntera 947 milliards $ US au cours du trimestre actuel de juillet à septembre, ce qui serait un record pour cette période, mais représenterait tout de même une baisse par rapport au sommet historique de 2750 milliards $ US d’emprunts au deuxième trimestre de cette année.

Les responsables du Trésor ont également annoncé lundi que le gouvernement prévoyait emprunter 1220 milliards $ US au cours de la période d’octobre à décembre.

Ces montants comprennent 1000 milliards $ US d’emprunts prévus pour financer un nouveau plan de relance économique, à propos duquel les négociations entre les démocrates et les républicains sont dans l’impasse.

Les responsables du Trésor ont affirmé que le montant de 1000 milliards $ US, réparti sur le trimestre et le prochain, était essentiellement une somme temporaire, car les deux parties restent très éloignées sur la question du soutien nécessaire à l’économie, en plus du programme de plus de 3000 milliards $ US déjà autorisé par le Congrès.

En mai, la Chambre des représentants a approuvé une mesure de 3500 milliards $ US que le Sénat, contrôlé par les républicains, a refusé de reprendre. Au lieu de cela, les sénateurs républicains ont indiqué qu’ils favorisaient un programme plus petit, de 1000 milliards $ US.

Les 947 milliards $ US d’emprunts prévus pour le trimestre en cours dépassent l’ancienne marque pour cette période, soit celle de 530 milliards $ US établie en 2008, alors que le gouvernement devait dépenser des sommes importantes pour faire face à la crise financière.

Le Congressional Budget Office prévoit que le déficit pour cette année atteindra 3700 milliards $ US, dépassant de loin le déficit record précédent de 1400 milliards $ US, en 2009. C’était alors la première fois que le déficit pour une seule année dépassait 1000 milliards $ US.

Les nouveaux emprunts du gouvernement pour cette année budgétaire, qui se termine le 30 septembre, devraient totaliser 4510 milliards $ US, selon les prévisions actuelles du Trésor. Une grande partie de ces emprunts sert à reconduire la dette existante. Le Trésor s’attend à commencer l’exercice financier de 2021 avec un emprunt record de 1220 milliards $ US au premier trimestre.

Les estimations d’emprunt publiées lundi seront suivies mercredi d’une annonce sur les types et les tailles de titres du Trésor que le gouvernement prévoit vendre ce trimestre pour couvrir ses besoins d’emprunt.

Vendredi, l’agence de notation Fitch a réduit la perspective de sa cote de crédit américaine à «négative», alors qu’elle était à «stable», tout en conservant sa note la plus élevée de AAA pour la dette publique du gouvernement, qui s’élève désormais à 26 700 milliards $ US.

«Il existe un risque croissant que les décideurs politiques américains ne consolident pas suffisamment les finances publiques pour stabiliser la dette publique une fois le choc pandémique passé», a estimé Fitch en expliquant les raisons pour lesquelles elle avait abaissé ses perspectives américaines.