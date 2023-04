Le troisième lien entre Québec et Lévis sera dédié au transport en commun

QUÉBEC — La Coalition avenir Québec abandonne les voitures pour son projet de troisième lien. Il sera finalement uniquement dédié au transport en commun.

L’information, d’abord rapportée par TVA Nouvelles, a été confirmée à La Presse Canadienne par une source gouvernementale mardi en fin d’après-midi.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en fera l’annonce jeudi.

Ce sont les études mises à jour du projet qui ont incité le gouvernement à changer de cap. Le premier ministre François Legault a répété à de nombreuses reprises que le projet devait être réévalué en fonction du télétravail, popularisé durant la pandémie.

Le temps pour traverser entre Québec et Lévis a baissé, ce qui fait en sorte qu’un troisième lien autoroutier n’est plus nécessaire.

Les derniers détails restent à préciser, mais il est possible que ce soit le tramway qui relie Québec et Lévis.

Cette nouvelle mouture du troisième lien pourrait bénéficier de l’aide du gouvernement fédéral.

L’an dernier, le gouvernement avait présenté une «mise à jour» du projet qu’il évaluait à 6,5 milliards $. Il prévoyait construire deux tunnels, comportant au total quatre voies, dont aucune n’aurait été entièrement réservée au transport collectif.

La nouvelle version aura un seul tunnel. Avant cela, le projet a pris différentes formes.

Le troisième lien est une promesse phare du gouvernement Legault. Le ministre et élu de la région de Québec Éric Caire avait même mis son siège en jeu sur cette question.

Lors de la dernière campagne électorale, l’actuel ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, avait fait un plaidoyer pour le troisième lien. «Lâchez-moi avec les GES», avait-il lancé pour répondre à l’argument voulant que le projet ne soit pas écologique.

«Ça fait cinq ans que la CAQ niaise les gens de Québec»

Les partis d’opposition n’ont pas tardé à réagir.

«Ça fait cinq ans que la CAQ niaise les gens de Québec. Aujourd’hui, on voit ce que vaut réellement la parole de François Legault. Avec ce gouvernement caquiste, on a perdu cinq ans pour régler le problème de mobilité dans la Capitale-Nationale», a réagi le chef libéral intérimaire Marc Tanguay.

«Enfin, la CAQ reconnaît que son projet d’autoroute sous le fleuve était une erreur! Une belle victoire pour les gens de Québec et une excellente nouvelle pour tout le Québec! Pour la suite, on va juger l’arbre à ses fruits. La région de la capitale mérite un projet de transport collectif qui répond aux besoins et qui est appuyé par les experts», a déclaré le responsable solidaire en matière de Transport, Etienne Grandmont.

«Nous sommes très heureux de cette nouvelle et nous félicitations la CAQ d’avoir reculé sur le volet voiture. Cette proposition est désormais très similaire à celle du PQ en campagne. Nous allons donc collaborer à sa réalisation. Québec le mérite!» a pour sa part affirmé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

Ardant défenseur du projet, le chef conservateur, Éric Duhaime, a vertement critiqué la décision du gouvernement. «La CAQ vient de trahir la confiance des gens de Québec. François Legault choisit les chroniqueurs de Montréal plutôt que les électeurs de Québec. Élus sur des mensonges, combien de députés caquistes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vont maintenant quitter le caucus?» a-t-il lancé.