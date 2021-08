Le troisième lien suit Blanchet jusqu’au Saguenay—Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, Qc — «Ajouter le son « ver » à tout, ça marche. Des projets qui sont hyper polluants, ils mettent le mot « vert » dedans, puis on y voit que du feu.»

Yves-François Blanchet a lancé cette boutade, jeudi, alors qu’il visitait une ferme d’alpagas à Saguenay, quelques minutes après s’être à nouveau fait interroger sur le mégaprojet de troisième lien à Québec.

Pour la petite histoire, les propriétaires de la ferme Bersi faisaient part au chef du Bloc québécois de leur désir de possiblement inclure le nom de leur fille Véronique à leur nom d’entreprise.

Or, ce qu’a évoqué à la blague M. Blanchet est précisément ce que lui reprochent plusieurs environnementalistes cités dans Le Devoir jeudi matin: d’essayer de «verdir» le troisième lien.

Mardi, M. Blanchet a pour la première fois affiché ses couleurs: il s’est montré favorable au projet de tunnel autoroutier Québec-Lévis, évalué à 10 milliards $, qui sera foré sous le fleuve Saint-Laurent.

Il a notamment souligné à grands traits son potentiel «écologique».

M. Blanchet a maintenu sa position mercredi et jeudi, lors de plusieurs entrevues à la télévision et à la radio. Il a toutefois précisé qu’il avait exprimé publiquement sa position personnelle, et non celle du Bloc.

Selon lui, les voitures qui emprunteront le futur tunnel auront un accès plus direct au centre-ville de Québec, et donc, émettront moins de GES. Il prévoit aussi une augmentation du nombre de véhicules électriques.

Critiqué de toutes parts par les environnementalistes, le chef du Bloc a répondu en point de presse à Saguenay jeudi qu’il ne croyait pas être en train de se mettre à dos le vote écologiste au Québec.

«Je ne crois pas. Je crois toutefois que lorsque les gens dans les extrémités d’une position donnée s’expriment avec vigueur, c’est parfois la démonstration que la position du Bloc, (…) qu’il reviendra à Québec d’assurer les vertus environnementales du projet, est (…) raisonnable.»