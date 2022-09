Le «Trumpisme» met en péril la démocratie américaine, déclare Biden dans son discours

PHILADELPHIE — Le président Joe Biden tire la sonnette d’alarme jeudi soir sur ce qu’il considère comme des menaces extrémistes pour la démocratie américaine de la part de forces s’accrochant encore au «Trumpisme». Il vise à recadrer les élections de mi-mandat de novembre dans le cadre d’une bataille incessante pour «l’âme de la nation».

Près de deux ans après avoir vaincu Donald Trump, il s’agit d’une reprise du thème de la campagne 2020 de M. Biden, cadrant les enjeux des élections de mi-mandat dans des termes aussi désastreux que ceux qui l’ont envoyé au bureau ovale. Son discours aux heures de grande écoute à l’Independence Hall de Philadelphie expose ce qu’il considère comme les menaces de ceux qu’il a surnommés les «républicains ultra-MAGA» — en référence à l’acronyme du slogan de Trump «Make America Great Again» — pour le système de gouvernement du pays, son positionnement à l’étranger et le mode de vie de ses citoyens.

L’effort explicite de M. Biden pour marginaliser Donald Trump et ses partisans de «Make America Great Again» marque un tournant décisif pour le président, qui a prêché son désir de réaliser l’unité nationale dans son discours inaugural. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que cela reflétait son inquiétude croissante concernant les propositions idéologiques des alliés de Donald Trump et le déni implacable des résultats des élections nationales de 2020.

«Les forces de la MAGA sont déterminées à faire reculer ce pays, a déclaré M. Biden. Retour à une Amérique où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez.»

«Depuis longtemps, nous nous sommes rassurés sur le fait que la démocratie américaine était garantie. Mais ce n’est pas le cas, a dit M. Biden. Nous devons la défendre. La protéger. Chacun de nous.»

M. Biden, qui a largement évité même de se référer à «l’ancien gars» par son nom au cours de sa première année au pouvoir, s’en prend de plus en plus de façon directe à Donald Trump. Maintenant, enhardi par les récentes victoires législatives de son parti et se méfiant du retour de Donald Trump sous les projecteurs, M. Biden intensifie ses attaques.

Donald Trump prévoit un rassemblement ce week-end à Scranton, en Pennsylvanie, lieu de naissance de M. Biden.

Lors d’un événement de financement démocrate la semaine dernière, M. Biden a comparé la «philosophie MAGA» au «semi-fascisme».

Les alliés de M. Biden soulignent qu’il ne rejette pas l’intégralité du GOP et appellent les républicains traditionnels à se joindre à lui pour condamner Donald Trump et ses partisans.

«Je respecte les républicains conservateurs, a déclaré M. Biden la semaine dernière. Je ne respecte pas ces républicains MAGA.»

Livrant une réfutation préventive du discours jeudi soir, le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a accusé M. Biden d’essayer de diviser les Américains et a fustigé le bilan des démocrates à Washington, soulignant la hausse de l’inflation, de la criminalité et des dépenses gouvernementales.

«Au cours des deux dernières années, Joe Biden a lancé un assaut contre l’âme de l’Amérique, contre son peuple, contre ses lois, contre ses valeurs les plus sacrées, a-t-il déclaré. Il a lancé un assaut contre notre démocratie. Ses politiques ont gravement blessé l’âme de l’Amérique, diminué l’esprit de l’Amérique et trahi la confiance de l’Amérique.»