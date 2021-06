Le tueur Paul Bernardo aura droit à une audience de remise en liberté mardi

TORONTO — Le tueur et violeur en série Paul Bernardo aura droit mardi à une audience de remise en liberté.

Les crimes horribles de Bernardo dans les années 1980 et au début des années 1990 incluent l’enlèvement, la torture et le meurtre de Kristen French et Leslie Mahaffy près de St. Catharines, en Ontario.

L’homme désigné délinquant dangereux est admissible à la libération conditionnelle totale depuis plus de trois ans.

Mais les proches de ses victimes sont catégoriques : il ne devrait jamais être autorisé à sortir de prison.

Ils plaideront cette cause auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui n’avait pris que 30 minutes pour rejeter sa demande de libération en octobre 2018.

Bernardo purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré, enlèvement et agression sexuelle grave, entre autres infractions.