Le typhon Mawar a semé la dévastation à Guam

HAGÅTÑA, Guam — De nombreux habitants de Guam étaient privés d’électricité et de services publics jeudi après que le typhon Mawar ait traversé ce territoire isolé du Pacifique américain la nuit précédente, arrachant les toits des maisons, renversant des véhicules et déchiquetant les arbres.

Des blessés légers ont été signalés, mais aucun décès n’est à déplorer, selon le bureau du gouverneur. Des équipes d’enquêteurs et de travailleurs évaluent les dégâts dans les installations militaires, dont l’accès est limité au personnel essentiel, selon la Joint Region Marianas.

Le centre et le nord de l’île ont reçu plus de 60 centimètres de pluie au passage du mur de l’œil. L’aéroport international de l’île a été inondé et le typhon tourbillonnant a provoqué une onde de tempête et des vagues qui se sont abattues sur les récifs côtiers et ont inondé des maisons.

«Nous nous réveillons avec une scène plutôt inquiétante dans tout Guam. Nous regardons par la porte et ce qui était une jungle ressemble à des cure-dents ― on dirait une scène du film ‘Twister’, avec des arbres déchiquetés», a déclaré Landon Aydlett, un météorologue au Service météorologique national.

«La majeure partie de Guam est confrontée à un désordre majeur qui va prendre des semaines à nettoyer», a-t-il ajouté.

Mawar, le typhon le plus puissant à frapper ce territoire d’environ 150 000 habitants depuis 2002, a brièvement touché terre vers 21 heures mercredi sous la forme d’une tempête de catégorie 4 à la base aérienne d’Andersen, à la pointe nord de l’île, ont indiqué des responsables du service météorologique.

L’ampleur des dégâts était difficile à évaluer dans un premier temps, les pannes d’électricité et d’internet rendant la communication difficile sur cette île très éloignée. Le gouverneur Leon Guerrero a déclaré dans un message vidéo jeudi en fin de matinée que les routes étaient praticables, mais que les habitants devaient éviter de conduire et rester chez eux en raison de la persistance de vents violents.

«Nous avons résisté à la tempête», a déclaré M. Guerrero, ajoutant que «le pire est passé».

La Guam Power Authority a assuré que des équipes travaillaient à rétablir le courant dans des installations critiques et prioritaires telles qu’un hôpital, des puits d’eau et des installations de traitement des eaux usées. La Guam Waterworks Authority s’efforce de rétablir le service de distribution d’eau et a publié un avis conseillant aux clients de faire bouillir l’eau.

L’aéroport international A.B. Won Pat de Guam a terminé l’inspection des dégâts et les efforts de rétablissement sont en cours.

En coordination avec la tour de contrôle du trafic aérien d’Agana de la FAA, l’aéroport a décidé qu’il accueillerait seulement les vols humanitaires et de fret à destination de Guam pour le moment.

Alors que le typhon se déplaçait lentement au-dessus de l’île, des panneaux solaires se sont envolés et une partie du mur extérieur d’un hôtel s’est effondrée, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. À ce qui semblait être son intensité maximale, les vents ont hurlé comme des avions de chasse, et l’eau a envahi certaines maisons.

Signe de l’ampleur de l’aide dont Guam pourrait avoir besoin, la marine américaine a ordonné au groupe d’intervention du porte-avions USS Nimitz de se rendre sur l’île pour participer à l’effort de reconstruction, selon un responsable américain. Le Nimitz, ainsi que le croiseur USS Bunker Hill et le destroyer USS Wayne E. Meyer, se trouvent au sud du Japon et devraient arriver à Guam dans trois ou quatre jours.

Guam est située à environ 6115 kilomètres à l’ouest d’Hawaï et à 1575 kilomètres à l’est de Manille, la capitale des Philippines.

Jeudi soir, Mawar était centré à 315 kilomètres au nord-ouest de Guam et à 340 kilomètres à l’ouest de Rota, le voisin de Guam au nord, et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 13 km/h.

L’électricité a également été coupée dans toute l’île de Rota, a indiqué la Commonwealth Utilities Corp. mercredi en fin de journée. L’île compte environ 2500 habitants, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

La tempête s’est renforcée pour atteindre des vents de 265 kilomètres/heure jeudi et a retrouvé son statut de super typhon, selon le service météorologique. Mawar, qui signifie «rose» en malais, devrait conserver cette intensité au cours des deux prochains jours.

Après s’être éloignée de Guam, la tempête devrait suivre une trajectoire générale vers le nord-ouest au-dessus d’une vaste étendue d’océan vide pendant des jours, et pourrait menacer Taïwan la semaine prochaine.