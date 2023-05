Le typhon Mawar balaie Guam comme tempête de catégorie 4

HAGÅTÑA, Guam — Le typhon Mawar survolait lentement Guam en tant que puissante tempête de catégorie 4 mercredi, frappant le territoire américain du Pacifique avec des vents violents, de fortes pluies et une dangereuse onde de tempête qui a submergé les zones de basse altitude, et causant des pannes de courant pendant que les habitants se terraient dans leurs maisons et leurs abris.

Le centre du typhon est passé au-dessus de la pointe nord de Guam mercredi soir, a indiqué le service météorologique national. Il s’agit de la plus forte tempête à frapper ce territoire de plus de 150 000 habitants depuis des décennies.

Ses vents maximums soutenus sont restés à 225 kilomètres/heure mercredi en fin de journée, et ils devraient s’intensifier tout au long de la journée de jeudi, a indiqué le service météorologique.

Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent des arbres déracinés, une camionnette renversée, des panneaux solaires volant dans les airs, des parties d’un mur d’un hôtel de plusieurs étages effondré au sol, exposant des barres d’armature, ainsi que des ondes de tempête et des vagues s’abattant sur des récifs côtiers. L’ampleur des dégâts était difficile à évaluer, les pannes d’électricité et d’internet rendant la communication avec l’île éloignée difficile, voire impossible, alors que la tempête se frayait un chemin avec une lenteur insoutenable.

La tempête se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 13 kilomètres/heure mercredi en fin de journée, avec une légère augmentation de la vitesse attendue au cours de la journée suivante. Il s’agit d’un typhon qui se déplace lentement par rapport à d’autres typhons de la région qui se déplacent à plus de 16 à 25 kilomètres/heure, a déclaré Landon Aydlett, météorologue chargé de la coordination des alertes au NWS Guam.

La marine américaine a ordonné au groupe d’intervention du porte-avions USS Nimitz de se rendre à Guam pour participer aux efforts de reconstruction après le passage du typhon. Trois navires étaient déjà en route vers l’île assiégée. Le Nimitz, le croiseur USS Bunker Hill et le destroyer USS Wayne E. Meyer se trouvent actuellement au sud du Japon et se dirigent déjà vers la petite île. Il faudra trois à quatre jours pour que le groupe d’intervention arrive.

Les prévisions à long terme envoient Mawar loin dans la mer des Philippines, s’incurvant vers le nord mais restant au nord-est des Philippines, a déclaré Landon Aydlett. Il est possible que la tempête retrouve le statut de super typhon, avec des vents maximums soutenus de 240 kilomètres/heure ou plus, a-t-il ajouté.

Les météorologues pensent que la tempête a frôlé l’extrême nord de l’île, mais qu’elle se trouvait dans le canal entre Guam et sa voisine du nord, Rota, a déclaré par téléphone Landon Aydlett, météorologue chargé de la coordination de l’alerte. Les pointes de vent au bureau ont atteint 170 kilomètres/heure, mais le bureau a perdu ses capteurs de vent, a-t-il dit. Le bâtiment vibrait, avec un «grondement bas et constant», et les portes et les fenêtres tremblaient, a-t-il ajouté.

Le service météorologique avait précédemment mis en garde contre une «triple menace» de vents, de pluies torrentielles et d’ondes de tempête potentiellement mortelles, et les autorités s’attendaient à des «dégâts considérables» notamment l’effondrement de murs en béton non armé, l’éclatement de réservoirs de stockage de carburant et le renversement de voitures.

Le service météorologique a prévenu que la tempête était un «super typhon» de catégorie 4, ce qui signifie des vents maximums soutenus de 240 kilomètres/heure ou plus.

La foudre est devenue une menace croissante à mesure que les conditions se sont détériorées au cours de la nuit, a indiqué le service météorologique. Une alerte aux crues soudaines était en vigueur jeudi matin.

À Tumon, sur la côte nord-est de l’île, des vents puissants ont arraché un comptoir en granit du bar extérieur d’un hôtel et l’ont projeté à plus d’un mètre en l’air. Les clients se sont efforcés d’empiler des chaises contre les portes de l’hôtel soufflées par les rafales, tandis que les fenêtres se déformaient et grinçaient.

Le centre de la tempête a atteint Guam vers 21 heures, heure locale, mercredi, ce qui correspondait à mercredi matin pour les États-Unis continentaux. Guam se trouve à l’ouest de la ligne internationale de changement de date et devance le continent américain et Hawaï.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également en alerte typhon. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, ont été placées en alerte de tempête tropicale. Certaines personnes de ces régions vivent dans des abris temporaires ou des tentes depuis le super typhon de catégorie 5 Yutu en 2018.

Le service météorologique a mis en garde contre une situation extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle à Guam et a déclaré que les gens devraient se mettre à l’abri et rester dans des abris pendant les prochaines heures.

«La nuit va être longue. Cela va être effrayant parce qu’il n’y a pas d’électricité à moins d’avoir un générateur », a déclaré Brandon Aydlett, le responsable des sciences et des opérations pour le service météorologique et le frère jumeau de Landon Aydlett, lors d’une diffusion en direct sur Facebook.

«Rassurez vos enfants. Cela va être un peu effrayant au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit. Vous pouvez entendre les bruits : les vents hurlent, les choses se brisent. Restez ensemble, parlez aux autres et les choses ralentiront vers minuit et jusqu’à jeudi matin.»

Il a exhorté les gens à rester dans les abris et les a encouragés à essayer de dormir le plus possible avant «une longue journée demain, alors que nous entamons le processus de récupération».

Dans l’après-midi, de nombreuses communautés de l’île de 550 kilomètres carrés n’avaient plus d’électricité et certaines, au sud, n’étaient plus approvisionnées en eau. Une alerte aux crues soudaines a été lancée pour l’ensemble de l’île, les prévisionnistes ayant annoncé jusqu’à 65 centimètres de pluie, ainsi qu’une onde de tempête de 1,2 à 2 mètres pouvant mettre en danger la vie des habitants.

À l’approche de la tempête, le gouverneur de Guam, Lou Leon Guerrero, a ordonné aux habitants des zones côtières, basses et sujettes aux inondations d’évacuer vers des terrains plus élevés. Le point culminant de l’île est le mont Lamlam, au sud-ouest, qui s’élève à 406 mètres. Mais une grande partie du quartier touristique de Tamuning, en bord de mer, où se trouvent de nombreuses stations balnéaires, est proche du niveau de la mer.

Des bus scolaires sont venus chercher les habitants dans les centres communautaires de l’île et les ont emmenés dans 11 écoles élémentaires transformées en abris. Dans les villages, les agents municipaux ont conseillé aux habitants de sécuriser les objets non fixés dans leur jardin et de se mettre immédiatement à l’abri. Certains ont fait passer le message par mégaphone, tandis que d’autres se sont tournés vers les médias sociaux. L’électricité s’est interrompue au fur et à mesure que la pluie et le vent s’intensifiaient, et les autorités ont indiqué que près de 900 personnes se trouvaient dans des abris.

Guam est une plaque tournante essentielle pour les forces américaines dans le Pacifique, et le secrétariat de la Défense contrôle environ un tiers de l’île. Le contre-amiral Benjamin Nicholson, commandant de la région interarmées des Mariannes, a autorisé l’évacuation du personnel de défense, des personnes à charge et des employés dans les zones susceptibles d’être touchées.

Tous les navires ont été déplacés vers le large par mesure de précaution, selon la marine, et tout le personnel restant sur l’île a été mis à l’abri sur place. Environ 6800 militaires américains sont affectés à Guam, selon le Pentagone.

La saison des typhons s’étend du 1er juillet au 15 décembre dans l’ouest du Pacifique Nord, selon le service météorologique.