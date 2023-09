Le typhon Saola touche terre dans le sud de la Chine

PÉKIN, Chine — Le typhon Saola a touché terre dans le sud de la Chine après que près de 900 000 personnes se soient mises à l’abri et que la plupart des villes de Hong Kong et d’autres régions côtières du sud de la Chine aient suspendu leurs activités commerciales, leurs transports et leurs cours.

Le bureau météorologique de la province de Guangdong indique que la puissante tempête a frappé un district périphérique de la ville de Zhuhai, juste au sud de Hong Kong, à 3h30 samedi.

Elle devrait se déplacer en direction du sud-ouest le long de la côte de Guangdong à une vitesse d’environ 17 km/h et s’affaiblir progressivement avant de rejoindre la mer.

Vendredi, 780 000 habitants de Guangdong ont été éloignés des zones dangereuses, de même que 100 000 autres dans la province voisine de Fujian. Plus de 80 000 bateaux de pêche sont rentrés au port.

L’Observatoire de Hong Kong avait publié le niveau d’alerte T10, soit le plus élevé dans le cadre du système météorologique de la ville. Il s’agit de la première alerte T10 depuis que le super typhon Mangkhut a frappé Hong Kong en 2018.