Le vaccin de Moderna n’aura pas à être expédié congelé, affirme la société

OTTAWA — La société américaine de biotechnologie Moderna affirme que son vaccin contre la COVID-19 peut désormais être expédié localement sans qu’il soit nécessaire de le congeler.

Le vaccin à ARN de l’entreprise du Massachusetts est sur le point d’être autorisé au Canada et pourrait être approuvé aux États-Unis dès vendredi.

Jusqu’à présent, on pensait que le vaccin devait rester congelé à au moins -20 degrés Celsius jusqu’à peu de temps avant son utilisation, mais la société affirme qu’elle peut désormais transporter en toute sécurité des doses de liquide réfrigérées entre 2 C et 8 C.

Une porte-parole de Moderna a déclaré que cela facilite la logistique d’acheminement du vaccin vers des sites éloignés.

Le vaccin de Moderna était déjà considéré comme moins risqué à expédier que celui de Pfizer-BioNTech, qui doit être congelé entre -60 C et -80 C, et le Canada prévoit de l’envoyer dans les territoires, les communautés autochtones éloignées et dans les résidences de soins de longue durée.

Santé Canada attend toujours les données finales sur le processus de fabrication de Moderna avant de prendre sa décision, mais l’entreprise prévoit de commencer à expédier les 168 000 premières doses dans les 48 heures suivant l’obtention du feu vert.