Le vaccin de Pfizer-BioNTech pourra être entreposé dans de simples réfrigérateurs

OTTAWA — Santé Canada autorise désormais l’entreposage du vaccin de Pfizer-BioNTech dans des réfrigérateurs conventionnels pendant une période maximale d’un mois, ce qui devrait faciliter encore davantage sa distribution à travers le pays.

Ce vaccin contre la COVID-19 présentait initialement tout un défi logistique, puisqu’il devait être maintenu à une température de -80 à -60 °C. Les flacons décongelés pouvaient pour leur part être conservés pour un maximum de cinq jours.

Le gouvernement fédéral s’était alors doté de 110 congélateurs spéciaux pour soutenir les provinces dans l’entreposage du produit, dont la manutention nécessitait aussi des conteneurs remplis de glace sèche.

Santé Canada a déjà revu ces exigences à la baisse au mois de mars dernier, permettant l’entreposage à une température de -25 à -15 °C pour une durée maximale de deux semaines.

Cette nouvelle autorisation annoncée mercredi doit accorder encore davantage de souplesse aux efforts de vaccination, peut-on lire dans la déclaration transmise par le ministère.

Cela a été rendu possible à la demande du fabricant, qui a continué de produire «d’autres données à plus long terme sur la stabilité du produit dans différentes conditions», souligne-t-on.

Le vaccin développé par Pfizer-BioNTech peut maintenant être conservé entre 2 et 8 °C, ce qui correspond à une température de réfrigération normale et ce qui risque de le rendre plus accessible dans les régions éloignées, tout comme dans les pharmacies et cabinets de médecins dans les centres urbains.