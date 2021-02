Le vaccin Johnson a ses vertus même s’il serait moins efficace, plaide Anthony Fauci

WASHINGTON — Le docteur Anthony Fauci exhorte la population à ne pas sous-estimer le vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson, à injection unique, qui est aussi plus facile à entreposer, mais qui serait moins efficace.

Le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis affirme que le vaccin de Johnson & Johnson a ses vertus propres, même si son taux d’efficacité est inférieur à celui de ses prédécesseurs de Pfizer ou Moderna.

Le vaccin de la société américaine Johnson & Johnson, qui s’est avéré efficace à 72 % pour prévenir la COVID-19 aux États-Unis, permet également de prévenir les décès et les hospitalisations. De plus, il n’a besoin que d’une réfrigération de base et ne nécessite qu’une seule dose, contrairement aux deux autres vaccins déjà approuvés.

Selon le docteur Fauci, ce vaccin pourrait constituer pour certaines personnes une bonne alternative aux vaccins à double dose et congelés, qui sont efficaces à 95 % pour prévenir les infections.

Le vaccin de Johnson & Johnson n’a pas encore été approuvé par l’Administration américaine des aliments et médicaments (FDA), mais il sera probablement le prochain à l’être.

Au Canada, la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique, estime que le temps nous dira si certains vaccins devraient être destinés à certains groupes démographiques.