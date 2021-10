Santé Canada observe les États-Unis qui ont approuvé le vaccin Pfizer pour enfants

OTTAWA — Le Canada surveille de près la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis maintenant qu’elle a approuvé le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

La FDA a approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence vendredi après-midi, citant des données qui montrent que le vaccin est efficace à 90 % pour prévenir la COVID-19 chez les enfants et qu’il n’a trouvé aucun effet secondaire grave.

Le comité consultatif de la FDA a recommandé l’approbation du vaccin après des heures de témoignages d’experts mardi.

Des responsables de Santé Canada ont assisté à cette réunion et surveillent attentivement le processus aux États-Unis alors que le Canada prendra sa propre décision concernant le vaccin pédiatrique.

«Ces délibérations et ces discussions seront également des éléments de notre examen», a déclaré vendredi la conseillère médicale en chef à Santé Canada, la docteure Supriya Sharma, lors d’une réunion.

Santé Canada a reçu la demande d’approbation de Pfizer-BioNTech et les données associées un peu plus tard que la FDA, et les autorités canadiennes sont toujours en train de l’examiner.

«Nos scientifiques sont en train d’examiner non seulement les résultats des essais cliniques et des études qui ont été réalisées, mais aussi les détails de la nouvelle formule», a déclaré la docteure Sharma.

Le vaccin pédiatrique contre la COVID-19 diffère légèrement de la version pour adulte de Pfizer-BioNTech. Pour cette raison, l’entreprise devra livrer de nouvelles fioles de vaccin avant que les enfants canadiens puissent se faire vacciner.

Le Canada s’attend à recevoir 2,9 millions de doses pour enfants de la nouvelle formule si elle est approuvée, suffisamment pour que chaque enfant reçoive sa première dose.

La docteure Sharma a cependant déclaré qu’il pourrait encore s’écouler quelques semaines avant que Santé Canada ne prenne une décision définitive.

«Nous avons reçu des informations supplémentaires la semaine dernière que nous les examinons», a déclaré la docteure Sharma.

«Je pense que ça se passe très bien. Je n’entrevois pas de décision avant la mi-novembre, voire la fin novembre.»

La FDA et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies surveilleront le déploiement des vaccins pour enfants pour détecter tout effet indésirable, et les responsables de la santé publique du Canada garderont également un oeil sur ces données.

Le CDC se réunira la semaine prochaine pour discuter des recommandations cliniques dans l’administration du vaccin pour enfants aux États-Unis.

Pendant ce temps, Santé Canada s’attend à ce que davantage de demandes de vaccins pédiatriques soient soumises dans les semaines à venir.

Moderna soumettra «bientôt» une demande de vaccin pédiatrique, selon Patricia Gauthier, la directrice générale de Moderna Canada.

Les données provisoires de Moderna pour son vaccin pour les enfants de 6 à 11 ans montrent un solide profil d’innocuité ainsi qu’une forte réponse immunitaire, a-t-elle soutenu lors d’un événement public organisé mardi par The Canadian Club.