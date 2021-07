Le variant Delta et les non vaccinés forcent des restrictions de voyages

WASHINGTON — La Maison-Blanche devrait maintenir en place les restrictions de voyages internationaux, alors que les États-Unis luttent contre une résurgence de la COVID-19 parmi les Américains non vaccinés.

Avec seulement environ 57 % des résidants américains admissibles entièrement vaccinés, les médias indiquent que l’administration Biden prévoit garder ses frontières fermées pour le moment.

La décision survient après que les États-Unis ont prolongé la semaine dernière une interdiction distincte touchant le passage à leurs frontières terrestres avec le Canada et le Mexique.

Cette décision reflète les inquiétudes des responsables de la santé publique, qui craignent que le variant Delta, plus contagieux, ne fasse de plus en plus de ravages dans les États à faible taux de vaccination.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) indiquent que la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a été de 47 % plus élevée la semaine dernière que la semaine précédente.

Les CDC précisent également que le variant Delta est responsable de 83 % de tous les nouveaux cas aux États-Unis, dont la grande majorité ont été détectés parmi les non vaccinés.