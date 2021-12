Le variant Omicron est détecté chez une cinquantaine de personnes en Norvège

COPENHAGUE — Au moins 50 personnes ont été infectées par le variant Omicron en Norvège, et l’éclosion est associée au repas de Noël organisé par une entreprise norvégienne dans un restaurant d’Oslo, ont annoncé des responsables jeudi.

«Nous nous attendons à plus de cas. Un traçage efficace est effectué pour limiter la transmission et éviter de grandes éclosions», a indiqué la Ville d’Oslo dans un communiqué.

L’Institut norvégien de santé publique a expliqué que les personnes infectées habitent Oslo et sa banlieue et que «l’équipe de détection des infections d’Oslo a communiqué avec les municipalités concernées pour entreprendre la détection des infections».

L’agence gouvernementale a dit que la «couverture vaccinale était élevée» au sein du groupe. Les deux premiers cas d’Omicron en Norvège avaient été annoncés lundi.

Mercredi, Oslo a demandé à ceux qui auraient visité deux restaurants de la capitale de subir un test de dépistage. Un des deux établissements serait celui où la fête de Noël a été organisée.

On ne sait pas encore grand-chose du nouveau variant, notamment s’il est plus contagieux, comme le supposent certains experts, s’il rend le gens plus malades ou s’il peut déjouer les vaccins.

Il est coutumier en Scandinavie pour les entreprises, les associations et les individus d’organiser des repas de Noël pendant les semaines avant la veille de Noël.