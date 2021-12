La France limitera la capacité des grands événements et imposera du télétravail

BRUXELLES — La France mettra en place de nouvelles mesures pour ralentir la propagation du variant Omicron, mais elle n’imposera pas de restrictions sévères à l’approche des célébrations du Nouvel An.

Le premier ministre français, Jean Castex, a annoncé que dès la semaine prochaine, les grands événements devront limiter leur capacité à 2000 personnes à l’intérieur et 5000 à l’extérieur.

Les spectateurs devront rester assis lors des concerts et il sera interdit de se lever, notamment pour danser, dans les bars.

La consommation de nourriture et de boissons sera proscrite dans les cinémas et théâtres, sur les plateaux sportifs et dans le transport en commun, même pour les trajets de longue distance. Le télétravail sera obligatoire au moins trois jours par semaine pour les employés qui peuvent le faire.

M. Castex a aussi indiqué que les écoles rouvriront le 3 janvier et que les événements de campagne électorale ne seront pas assujettis aux nouvelles règles. La France se dirige vers une élection présidentielle en avril.

Ces annonces ont été faites alors que la France a dépassé le cap des 100 000 infections en une journée pour la première fois de la pandémie.

Le premier ministre a ajouté que les unités de soins intensifs du pays ne sont pas débordées, grâce au fait que 90 % des adultes français sont complètement vaccinées.

Ailleurs dans le monde

Avec la forte progression du variant Omicron depuis les derniers jours, la France n’est pas le seul pays à durcir ses mesures sanitaires. En effet, le nombre de cas de COVID-19 augmente à une vitesse alarmante, le trafic aérien est perturbé et plusieurs pays envisagent d’imposer de nouvelles restrictions qui viendraient s’ajouter à la mosaïque de fermetures et autres mesures déjà en place partout sur le globe.

Lundi, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses des États-Unis, le Dr Anthony Fauci, a prévenu que la transmission du variant Omicron va continuer à augmenter bien avant de se mettre à chuter.

«Nous ne pensons pas voir un revirement de situation dans la prochaine semaine. Cela prendra sans doute beaucoup plus de temps, mais c’est difficile à prévoir», a affirmé le Dr Fauci lors d’une entrevue au réseau ABC.

À New York, une décision de la Ville qui exige à la quasi-totalité des entreprises d’interdire aux employés non-vaccinés l’accès à leur lieu de travail est entrée en vigueur lundi.

Au Danemark, le nombre d’infections a augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers jours. Le pays qui compte 5,8 millions d’habitants a établi un record journalier avec de plus de 16 000 nouvelles infections.

Les voyageurs du monde entier ont vu leur fin de semaine de Noël être perturbée par des annulations et des retards de vols, faute d’un manque de personnel lié à la COVID-19. Le site spécialisé en suivi des vols FlightAware recensait plus de 2400 annulations dans le monde lundi après-midi.

L’imprévisibilité de l’évolution de la pandémie pousse toutefois les gouvernements à adopter des stratégies différentes pour lutter contre la contagion.

Différentes stratégies

Le gouvernement français et le premier ministre britannique, Boris Johnson, ont évalué les dernières données et estimé qu’il était nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires pour limiter les rassemblements, au moment où les deux pays fracassent aussi des records de nouvelles infections.

Mais puisqu’il semble que le variant Omicron soit plus contagieux mais moins féroce que son prédécesseur — le Delta —, les politiciens se sont retrouvés dans une situation délicate: laisser les gens célébrer, ou gâcher un autre temps des Fêtes pour éviter une surcharge dans les systèmes de santé.

En Pologne, un pays de 38 millions d’habitants où le nombre de décès quotidiens dépasse souvent les 500, les bars fermés actuellement pourront rouvrir le soir du Nouvel An, puisque le gouvernement ne veut pas se mettre à dos ses citoyens qui sont opposés aux mesures sanitaires.

Et même si c’est le pays d’Europe qui compte le plus lourd bilan de la pandémie, la Russie célébrera l’arrivée de la nouvelle année avec peu ou pas de restrictions. De nombreuses mesures seront levées pendant la période de vacances qui s’étend sur 10 jours à partir de la veille du Nouvel An. La Russie n’imposera pas non plus de restrictions supplémentaires aux voyages.

L’agence statistique officielle Rosstat a estimé qu’entre avril 2020 et octobre 2021, la Russie a déploré 537 000 décès liés au virus.

En Belgique, plusieurs nouvelles mesures sont entrées en vigueur lundi. Les cinémas et les salles de concert ont notamment été fermés, à un moment où de nombreuses familles sont en vacances.

Certains cinémas ont cependant fait fi de la nouvelle réglementation et ont choisi de demeurer ouverts.

La situation est similaire en Grande-Bretagne. L’Écosse a prévu de fermer ses bars lundi. L’Irlande du Nord et le Pays de Galles l’ont fait dimanche, bien qu’ils restent ouverts en Angleterre. Le premier ministre Johnson a refusé d’imposer de nouvelles restrictions, mais il n’a pas fermé la porte à l’idée de le faire prochainement. Il devait être informé lundi des dernières données sur la propagation du variant Omicron.

Le nombre d’infections quotidiennes en Grande-Bretagne a atteint un nouveau record de 122 186 vendredi. Aucune donnée n’a été publiée pendant la fin de semaine de Noël.

Les Pays-Bas sont allés plus loin que la plupart des autres pays européens, en fermant tous les magasins, restaurants et bars non essentiels et en prolongeant les vacances scolaires dans le cadre d’un nouveau confinement partiel.