Le Vatican criminalise les agressions sexuelles des adultes par des prêtres

VATICAN — Des modifications apportées au droit canon par le pape François criminalisent spécifiquement les agressions sexuelles d’adultes par des prêtres qui exploitent leur autorité et précisent que les laïcs qui travaillent pour l’Église pourront eux aussi être punis pour de tels crimes.

Les modifications annoncées mardi après 14 années de travaux se trouvent dans la portion criminelle du droit canon du Vatican, le système judiciaire interne qui s’applique à l’Église catholique.

Les changements les plus importants touchent les articles 1395 et 1398, qui visent à corriger la manière dont l’Église gère les dossiers d’agression sexuelle. La loi reconnaît maintenant que des adultes peuvent eux aussi être victimisés par des prêtres qui profitent de leur autorité et prévient que des laïcs qui occupent des postes au sein de l’Église pourront être punis s’ils agressent des mineurs ou des adultes.

Le Vatican criminalise aussi la manipulation des mineurs ou des adultes vulnérables par des prêtres pour les inciter à participer à des actes pornographiques. C’est la première fois que le Vatican criminalise la stratégie qu’utilisent les prédateurs sexuels pour développer une relation avec leur victime avant de l’agresser.

La loi élimine la discrétion qu’avaient depuis longtemps les évêques et les autres leaders religieux de fermer les yeux ou de camoufler les agressions, stipulant qu’ils pourront être tenus responsables s’ils omettent ou négligent d’enquêter sur les prêtres errants et de les punir.

Des avocats et des évêques affirment depuis la publication du code criminel en 1983 qu’il est complètement inadéquat pour gérer les agressions sexuelles des mineurs, puisqu’il exigeait de longs procès. Les victimes et leurs défenseurs, pendant ce temps, estimaient qu’il laissait trop de pouvoir aux évêques qui avaient intérêt à protéger leurs prêtres.

Le nouveau code criminel incorpore tous les changements apportés au fil des ans, comme les lois adoptées par le pape François pour punir les leaders religieux qui ne protègent pas adéquatement leur congrégation et pour accélérer l’expulsion du clergé des prêtres contre qui on dispose de preuves accablantes.

Selon la nouvelle loi, un prêtre qui participe à une activité sexuelle avec quiconque — et non seulement avec un mineur ou avec un individu qui n’est pas en mesure de consentir — peut être expulsé du clergé s’il utilise «la force, les menaces ou s’il profite de son autorité» à cette fin.

Le Vatican considère depuis longtemps qu’une relation sexuelle entre un prêtre et un adulte est un péché, mais qu’elle est consentante, puisque les adultes seraient en mesure d’accepter ou de refuser simplement en raison de leur âge. Mais dans la foulée du scandale #moiaussi et des religieuses et séminaristes agressés par leurs supérieurs, le Vatican a finalement réalisé qu’un adulte peut être victimisé s’il se trouve dans une relation où le pouvoir est déséquilibré.

La loi s’adresse aussi aux laïcs qui travaillent au sein de l’Église, comme les administrateurs ou les leaders de mouvements laïcs. Puisqu’ils ne pourront être chassés du clergé en cas d’agressions sexuelles, ils seront passibles de congédiements, d’amendes et d’expulsion de leur communauté religieuse.

La nouvelle loi entrera en vigueur le 8 décembre.