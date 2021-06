Le vélo progresse au Québec et les 55 ans et plus s’y mettent davantage

MONTRÉAL — Les pistes cyclables se multiplient, les aménagements sécuritaires aussi, le nombre de cyclistes augmente et ils ont moins d’accidents graves. Voilà les conclusions d’une vaste étude sur le vélo dévoilée mardi. Bref: la popularité de la bicyclette ne se dément pas au Québec.

Or, si les épisodes de pénuries observés dans les magasins de plein air depuis le début de la pandémie auraient pu laisser croire à une augmentation plus significative de la pratique sportive, dans les faits la question est un peu plus nuancée.

Impact de la pandémie

Vélo Québec parle plutôt d’un «effet double». Les déplacements ont diminué chez les personnes qui enfourchaient leur monture principalement pour aller travailler ou faire des trajets utilitaires, a souligné le directeur de la recherche de «L’état du vélo au Québec», Marc Jolicoeur.

À l’opposé, d’autres l’ont adopté au lieu d’utiliser les transports en commun ou tout simplement comme loisir, a-t-il ajouté.

Ce qui fait que 19 % des Québécois ont fait moins de vélo qu’avant, tandis que 15 % en ont fait plus. Pour les autres, les habitudes sont demeurées les mêmes.

Dans l’ensemble, le nombre d’adeptes du vélo ne cesse d’augmenter dans la province, note l’étude quinquennale menée par l’organisme. Ils étaient 4,5 millions de cyclistes en 2020, soit 250 000 de plus qu’en 2015 et 800 000 de plus qu’au milieu des années 1990.

Bond chez les 55 ans et plus

Phénomène surprenant, fait remarquer M. Jolicoeur, il y a eu une «augmentation très marquée» chez les 55 ans et plus. Le nombre de cyclistes dans le groupe des 55-64 ans a presque doublé entre 1995 et 2020, passant de 23 à 42 %.

La hausse est encore plus prononcée dans la catégorie des 65 à 74 ans, où le taux de cyclistes a triplé, passant de 12 % en 1995 à 34 % en 2020.

Des chiffres encourageants, selon le chercheur, considérant que la pratique sportive tend à chuter avec l’âge.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.