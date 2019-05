Le vice-chancelier autrichien d’extrême-droite a démissionné

VIENNE — Le vice-chancelier autrichien d’extrême-droite Heinz-Christian Strache a remis sa démission samedi après la publication par deux journaux allemands d’une vidéo le montrant en train d’offrir de lucratifs contrats gouvernementaux à une soi-disante nièce d’un oligarque russe contre une contribution financière au parti.

En conférence de presse, M. Strache a dit avoir été victime d’un coup monté et d’un «assassinat politique», mais il a reconnu que son comportement dans la vidéo était «stupide, irresponsable». Il a aussi admis avoir commis une erreur.

Son départ soulève des doutes sur l’avenir du gouvernement de coalition du chancelier Sebastian Kurz. Celui-ci devrait publier un communiqué plus tard samedi. Plusieurs choix s’offrent à lui: il peut remplacer celui qui était le chef du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) par un autre membre de ce parti ou mettre un terme à la coalition et déclencher des élections.

M. Strache a dit avoir démissionné afin de permettre à la coalition du FPÖ et du Parti conservateur (ÖVP) de continuer de diriger le pays.

Ce scandale survient à quelques jours des élections européennes.

Le quotidien Sueddeutsche Zeitung et l’hebdomadaire Der Spiegel ont diffusé des extraits d’une vidéo où on voit M. Strache en train d’offrir des contrats gouvernementaux à une Russe qui dit vouloir réaliser d’importants investissements en Autriche.

Dans la vidéo, dont on ignore la source, M. Strache et un de ses proches politiques, Johann Gudenus, expliquent à la femme qu’elle peut obtenir de lucratifs contrats si elle achète un journal autrichien et appuie la formation d’extrême-droite.

Les deux médiats ont affirmé que les images ont été authentifiées par un expert. Cela n’a pu être vérifié de façon indépendante par l’Associated Press.