Le Viêtnam entreprend l’ambitieuse opération de dépister neuf millions de personnes

HANOÏ, Viêtnam — Le Viêtnam entreprend l’ambitieuse opération de faire subir un test de dépistage aux neuf millions de personnes vivant à Hô Chi Minh-Ville, la plus grande ville du pays.

En plus de l’opération de dépistage, les autorités ont imposé de nouvelles consignes sanitaires, lundi, dans le but d’endiguer une éclosion croissante de nouveaux cas de COVID-19.

Selon ces nouvelles règles, la population d’Hô Chi Minh-Ville doit rester à la maison et ne sortir que pour des raisons essentielles. Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits pour les deux prochaines semaines. Par ailleurs, tous les commerces non essentiels avaient été fermés jeudi dernier au moment où le nombre de cas a commencé à augmenter.

D’après des informations rapportées par le journal d’État Vietnam News, les autorités ont l’intention de procéder à une vaste opération de dépistage de toute la population de la ville à un rythme de 100 000 échantillons par jour.

Toujours selon le média d’État, les policiers ont ouvert une enquête, dimanche, visant un couple à la tête de l’église protestante Revival Ekklesia Mission en raison du non-respect des mesures préventives. Leur église serait le foyer d’une éclosion ayant entraîné au moins 145 nouveaux cas. Cette éclosion a forcé la mise en confinement du district complet de Go Vap.

Le couple n’a pas été arrêté pour le moment. On leur reproche d’avoir organisé des rassemblements dans des lieux fermés, sans distanciation et sans masque, où les gens chantaient en choeur.

Depuis la fin du mois d’avril, la vague qui frappe le Viêtnam a fait plus de 4000 cas dans 31 municipalités et provinces. Ce nombre d’infections est pratiquement le double du bilan total que le pays avait connu jusque-là depuis le début de la pandémie.

Samedi, le ministre de la Santé du Viêtnam, Nguyen Thanh Long, a révélé que certaines des nouvelles infections sont attribuables à un variant hybride formé du variant découvert en Inde et du variant découvert au Royaume-Uni.

Un million de personnes ont reçu un vaccin AstraZeneca au Viêtnam. L’État doit recevoir 30 millions de doses du fabricant Pfizer au cours de l’année et des négociations se poursuivent avec Moderna en vue de combler les besoins. Le pays compte 96 millions de personnes.