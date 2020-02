Le virus Covid-19 pourrait perturber les activités sportives en Italie

ROME — La première rencontre du conseil d’administration en prévision des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, en Italie, s’est tenue par l’entremise d’une vidéoconférence lundi, au moment où les autorités cherchent à contenir la propagation d’un virus qui a fait du nord du pays le point central de l’éclosion du Covid-19 en Europe.

Au lieu de se rencontrer à Milan, les membres du conseil d’administration nouvellement créé en vue des Jeux d’hiver de 2026 ont fait des appels depuis leurs bureaux respectifs des régions de la Lombardie et de la Vénétie, les plus durement touchées par le virus, ont annoncé les responsables du Comité olympique italien.

Pendant ce temps, des rencontres d’urgence ont été mises sur pied pour décider quand — et si — des matchs de la principale ligue de soccer en Italie pourraient avoir lieu derrière des portes closes le week-end prochain.

Quatre matchs de la Série A qui devaient avoir lieu dimanche ont été reportés, incluant celui devant opposer l’Inter Milan au Sampdoria au stade San Siro.

On s’inquiète aussi au sujet du match retour de la Ligue Europa entre l’Inter et le Ludogorets, qui doit être présenté jeudi à Milan. La formation de la Bulgarie a écrit aux responsables de l’UEFA pour obtenir plus d’informations sur l’état de la situation.

Au moins 190 personnes dans le nord de l’Italie ont contracté le virus et quatre personnes en sont décédées, incluant un homme de 84 ans qui a rendu l’âme au cours de la nuit à Bergame.

Toutefois, les autorités sont toujours incapables d’identifier le point d’origine de la contagion qui, lundi, s’était étendue jusque dans une demi-douzaine de régions et qui avait incité l’Autriche à interrompre temporairement la circulation ferroviaire le long de sa frontière avec l’Italie.