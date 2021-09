Le Yémen demande plus de vaccins contre la COVID-19 lors d’un discours à l’ONU

Le plus haut diplomate du gouvernement yéménite internationalement reconnu a déclaré lundi que son pays avait besoin de millions de vaccins contre la COVID-19 supplémentaires pour assurer que certaines des personnes les plus pauvres du monde ne soient pas laissées pour compte.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations unies, Ahmed Awad Ben Moubarak a déclaré que les quelque un million de doses administrées au Yémen ne suffisaient pas à vacciner les parties les plus vulnérables de sa population.

Le Yémen a encore un long chemin à parcourir pour vacciner la majorité de ses quelque 30 millions d’habitants, dont la plupart doivent affronter de multiples crises humanitaires, notamment la pauvreté, la faim et un accès limité à des hôpitaux correctement gérés.

Le gouvernement yéménite a reçu environ 500 000 doses jusqu’à présent cette année grâce à l’initiative COVAX, et le reste grâce à des dons directs d’autres pays.

«Ces quantités ne sont toujours pas suffisantes pour couvrir les groupes ciblés, a déclaré M. Ben Moubarak. Nous espérons que les pays donateurs contribueront à augmenter le nombre de vaccins afin que personne ne soit laissé pour compte.»

Le Yémen est en proie à une guerre civile depuis 2014, lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. Cela a contraint le président Abd Rabbo Mansour Hadi à fuir vers le sud, puis à s’exiler en Arabie saoudite. Une coalition dirigée par les Saoudiens et soutenue par les États-Unis est intervenue l’année suivante contre les Houthis pour tenter de rétablir le règne de M. Hadi.

Le gouvernement du Yémen a signalé environ 7780 cas de COVID-19 et 1461 décès dans les zones sous son contrôle depuis le début de la pandémie. Les rebelles Houthis n’ont signalé que quatre cas, dont un décès. Selon l’Organisation mondiale de la santé, seulement environ 1000 doses de vaccin ont été autorisées dans les territoires houthis.

Le bilan réel à travers le Yémen, cependant, serait beaucoup plus élevé, étant donné la rareté des tests et son système de santé ravagé par la guerre.

M. Ben Moubarak a également abordé le conflit du pays, qui est dans une impasse. Son gouvernement est soutenu par l’Arabie saoudite, qui dirige la coalition en guerre contre les Houthis depuis 2015.

«Nous avons fait de nombreuses concessions pour la paix au cours des six dernières années, et nous avons accepté toutes les initiatives et suggestions visant à mettre fin au coup d’État», a-t-il déclaré, accusant les Houthis soutenus par l’Iran de ne pas avoir accepté les récentes initiatives qui répondaient à leurs principales demandes, telles que la réouverture de l’aéroport de la capitale et la facilitation des importations de carburant. Il a également reproché à l’Iran à plusieurs reprises son soutien aux Houthis.