Le Yukon assouplit ses mesures sanitaires, alors que les cas diminuent

WHITEHORSE — Le gouvernement du Yukon a levé mercredi une série de mesures sanitaires, alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminue et que les taux de vaccination augmentent.

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces intérieurs, mais est fortement recommandé lorsqu’il est difficile de respecter la distanciation physique, a annoncé le gouvernement du territoire nordique.

Par contre, les commerces, épiceries, bars, restaurants, centres de loisirs et sociétés de transport en commun peuvent obliger leurs usagers et clients à porter le masque.

Les citoyens vaccinés et non vaccinés n’ont plus l’obligation de s’isoler lorsqu’ils rentrent d’un voyage au Canada, tandis que les bars et les restaurants peuvent fonctionner à nouveau à pleine capacité.

Le médecin hygiéniste en chef du Yukon affirme que le port obligatoire du masque et l’isolement ne sont «plus des mesures défendables» pour une population aussi massivement vaccinée. Le docteur Brendan Hanley indique que les derniers cas sont liés à des infections déjà connues et que la santé publique ne signalait pas de transmission communautaire généralisée ou d’éclosions.

Près des trois quarts des Yukonais de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 69 % sont pleinement vaccinés, a indiqué le docteur Hanley. Par ailleurs, la santé publique ne prévoit pas l’arrivée au Yukon du variant Delta d’ici les prochaines semaines ou les prochains mois.

La ministre de l’Éducation, Jeanie McLean, a déclaré lors de la même conférence de presse que les écoles reprendront leurs activités «presque normales» cet automne.

Les élèves n’auront pas à porter de masque en classe, a-t-elle dit, mais des masques seront requis pour les adultes et les enfants âgés de cinq ans et plus dans les espaces communs. Les autobus scolaires devraient reprendre leurs activités normales, avec le masque requis pour les chauffeurs et les enfants de cinq ans et plus.

On comptait mardi 61 cas actifs de COVID-19 au Yukon, pour un total de 610 cas signalés depuis le début de la pandémie, la majorité diagnostiqués depuis juin.