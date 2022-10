Leader parlementaire de l’opposition officielle: Marc Tanguay remplace André Fortin

QUÉBEC — Le député libéral de LaFontaine, Marc Tanguay, sera promu leader parlementaire de l’opposition officielle, dès la reprise des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale. Élu et réélu depuis 2012, l’avocat de formation, reconnu pour ne pas ménager ses effets de toge en Chambre, était auparavant porte-parole de l’opposition en économie et énergie.

Il succédera ainsi au député de Pontiac, André Fortin, qui occupait la prestigieuse et stratégique fonction de leader parlementaire pour l’opposition libérale avant la campagne électorale. Député depuis 2014, M. Fortin ne fera plus partie des officiers de l’opposition officielle.

La décision a été annoncée mercredi par voie de communiqué par la cheffe de Parti libéral du Québec (PLQ) et cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, qui doit rendre publique prochainement la composition de son cabinet fantôme, en désignant les porte-parole des différents dossiers.

Les autres officiers parlementaires libéraux seront le député de Nelligan, Monsef Derraji, spécialiste des questions de santé publique, qui demeure leader parlementaire adjoint, la députée de Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti, qui conservera elle aussi ses fonctions de whip en chef, et le député de Marquette, Enrico Ciccone, l’ancien hockeyeur qui était porte-parole sur les questions de sport et jeunesse et qui présidera désormais le caucus libéral de 21 membres.

La cheffe a donc choisi de confier toutes les fonctions parlementaires à des députés expérimentés, réélus le 3 octobre, trois hommes et une femme. Désormais, le caucus libéral, majoritairement féminin, se divise pratiquement à parts égales entre anciens et nouveaux, avec 11 députés réélus et 10 élus qui feront pour la première fois leur entrée à l’Assemblée nationale. On compte 13 femmes et huit hommes.