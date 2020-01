Leadership du PLQ: Dominique Anglade dépose son bulletin de candidature

QUÉBEC — Une nouvelle étape a été franchie jeudi relative à la candidature de Dominique Anglade au leadership du Parti libéral du Québec (PLQ).

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne a déposé officiellement son bulletin de mise en candidature, qui compte 1360 signatures de membres du PLQ, provenant des 125 circonscriptions du Québec.

Mme Anglade, qui a réussi à recruter 580 nouveaux membres, a profité de l’occasion jeudi pour présenter six coprésidents de sa campagne électorale, dont les députés Marie Montpetit et Carlos Leitao.

Elle a aussi annoncé six nouveaux appuis à sa candidature, dont l’ex-ministre de la Santé, Yves Bolduc, et l’ancienne candidate libérale dans Jean-Talon et Jean-Lesage, Gertrude Bourdon.