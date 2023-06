LeBlanc estime que le N.-B. a fait erreur sur l’orientation sexuelle dans les écoles

FREDERICTON — Un ministre fédéral affirme que le Nouveau-Brunswick a fait erreur en changeant la politique de la province sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

Le ministre de l’Infrastructure, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes mercredi à Fredericton que les modifications apportées à la «politique 713» compliquent les choses pour les jeunes et leurs familles.

M. LeBlanc a dit ne pas croire que le débat prolongé et controversé à l’Assemblée législative ait constitué une réussite pour le premier ministre Blaine Higgs.

Deux membres du conseil des ministres de M. Higgs ont démissionné ce mois-ci après que le gouvernement a levé l’obligation pour les enseignants d’utiliser les noms ou les pronoms préférés d’élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans, entre autres modifications de la «politique 713». La politique obligerait les enfants de moins de 16 ans à obtenir le consentement parental pour changer leurs noms ou pronoms utilisés à l’école.

De plus, six membres de son gouvernement ont voté avec l’opposition plus tôt en juin pour forcer l’adoption d’une motion à l’Assemblée législative demandant au défenseur des enfants et des jeunes de la province de revoir les changements apportés à la politique.

Après les deux démissions, M. Higgs a remanié son cabinet mardi, renvoyant deux autres ministres qui avaient critiqué son style de leadership.