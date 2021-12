L’éclosion à St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse, se répand dans les Maritimes

CHARLOTTETOWN — L’Île-du-Prince-Édouard s’est jointe mardi au Nouveau-Brunswick pour lier l’émergence du variant Omicron dans ces provinces à l’éclosion de COVID-19 à l’Université St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse, qui se serait maintenant propagée dans toutes les provinces maritimes.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait mardi trois nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 36 cas actifs, et confirmait au moins un cas du nouveau variant Omicron.

Depuis la mi-novembre, il y a eu 94 cas positifs de COVID-19 sur l’île, soit environ le quart du total provincial depuis le début de la pandémie – et le taux d’infection le plus élevé depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

La médecin-hygiéniste en chef, Heather Morrison, affirme que le premier cas d’Omicron est lié à l’éclosion à l’Université St. Francis Xavier, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Elle s’attend à ce que davantage de cas de ce nouveau variant soient confirmés dans les prochains jours et que l’île ne puisse pas éviter «un nouvel ouragan».

La docteure Morrison a déclaré mardi en conférence de presse que la COVID-19 se propage plus rapidement que jamais dans l’île, ce qui est cohérent avec le nouveau variant. Elle a annoncé que de nouvelles restrictions entreraient en vigueur vendredi, y compris un retour à une limite de 20 personnes pour les rassemblements privés à l’intérieur.

La docteure Morrison a précisé que les nouveaux arrivants sur l’île devaient rester isolés, généralement pendant environ deux heures, jusqu’à ce qu’ils reçoivent les résultats de leur test de dépistage. Il est également fortement conseillé aux personnes arrivant sur l’île de s’isoler partiellement pendant quatre jours en évitant les grands rassemblements et les contacts avec les plus vulnérables.

Les masques doivent être portés dans des lieux publics intérieurs autres que pour manger ou boire, ou dans des endroits où la distanciation ne peut pas être respectée.

Mme Morrison a indiqué que les écoles resteraient ouvertes jusqu’à vendredi et les responsables de la santé publique feront une recommandation en janvier quant à savoir si la réouverture des écoles aura lieu à la date prévue ou s’il y aura un report de la rentrée scolaire.

Il ne doit pas non plus y avoir de voyage vers et depuis l’île pour des événements récréatifs organisés, y compris des événements sportifs, artistiques et culturels, a-t-elle déclaré.

Malgré les défis, la docteure Morrison a estimé que l’île entrait dans la prochaine phase de la pandémie en position de force, en raison des taux de vaccination élevés, des contrôles stricts aux frontières et de la discipline de la population.

Nouvelles restrictions en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les restrictions de santé publique sur les limites de rassemblement, le port du masque et la distanciation seront rétablies, la plupart dès vendredi.

La Nouvelle-Écosse signalait mardi 127 nouveaux cas, tandis que six personnes ont été hospitalisées. Parmi les nouveaux cas, 68 se trouvaient dans la zone est, qui comprend Antigonish, 42 dans la zone centrale, qui comprend Halifax, 11 dans la zone nord et six dans la zone ouest.

La docteure Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Dalhousie, a estimé mardi qu’il était trop tôt pour dire à quel point l’impact de l’éclosion à St. Francis Xavier serait étendu et grave.

L’université a été au centre d’une éclosion à la suite d’une cérémonie de remise de diplômes le 3 décembre, qui a attiré plus de 2000 personnes sur le campus. Selon les autorités provinciales, la majorité des infections s’étaient propagées lors de rassemblements privés plus petits liés à des activités organisées sur et hors du campus entre le 2 et le 5 décembre.

La professeure Barrett a déclaré qu’il faudra plusieurs semaines avant qu’on détermine précisément si l’augmentation des mesures sanitaires dans les trois provinces maritimes réussira à freiner l’épidémie.

«Il est important de se rappeler que ce variant se propage exceptionnellement facilement à l’intérieur et quand les gens ne portent pas de masque», a-t-elle précisé.

À Antigonish, une porte-parole de l’université a noté que des trousses de tests rapides étaient disponibles sur le campus et dans la communauté, et que des milliers de ces tests ont été distribués.

Deux autres décès au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick signalait mardi 109 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que deux décès supplémentaires liés au coronavirus: une personne de 70 à 79 ans dans la région de Moncton et une personne de 60 à 69 ans dans la région de Fredericton.

Parmi les 109 nouveaux cas annoncés mardi, 20 sont signalés dans la région de Moncton, 15 dans la région de Saint-Jean, 46 dans la région de Fredericton, cinq dans la région d’Edmundston, six dans la région de Campbellton, six dans la région de Bathurst et 11 cas dans la région de Miramichi.

La santé publique indique que le nombre de cas actifs n’a que légèrement augmenté, pour atteindre 1051, grâce à 104 rétablissements. La Santé publique a déjà lié plusieurs des nouveaux cas de variant Omicron à l’éclosion sur le campus de l’université St. Francis Xavier.

On signalait par ailleurs que 44 personnes atteintes de la COVID-19 étaient à l’hôpital, dont 14 aux soins intensifs et six qui avaient été admises pour d’autres raisons, mais qui ont été ensuite infectées en raison d’éclosions dans les hôpitaux de Moncton, Saint-Jean et Miramichi.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé lundi de nouvelles mesures temporaires en réponse à l’arrivée du variant Omicron, notamment des limites de capacité dans les centres de divertissement et le départ anticipé d’une semaine, vendredi, pour les vacances de Noël des élèves de la maternelle et du primaire.

La Santé publique signalait mardi que 82,4 % des gens du Nouveau-Brunswick admissibles étaient pleinement vaccinés et que 88,7 % avaient reçu leur première dose; 9,6 % ont reçu une dose de rappel.