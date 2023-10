L’économie va «stagner» et le déficit va grimper à 46,5 G$ cette année, dit le DPB

OTTAWA — Les taux d’intérêt plus élevés entraîneront une stagnation de l’économie au cours du second semestre et le déficit fédéral augmentera considérablement au cours de cet exercice, a calculé le directeur parlementaire du budget (DPB) dans un rapport publié vendredi.

Dans ses perspectives économiques et financières, qui offrent une mise à jour de ses projections pour l’économie et les finances fédérales, le Bureau du directeur parlementaire a prévenu que la hausse des taux d’intérêt pèserait sur la croissance.

Le DPB s’attend à ce que les dépenses de consommation restent faibles au second semestre 2023 et tout au long de la première moitié de 2024.

Face à une croissance plus lente des recettes publiques et à des dépenses plus élevées, le déficit fédéral devrait atteindre 46,5 milliards $ en 2023-2024, contre une estimation de 38,7 milliards $ pour 2022-2023.

Le DPB suppose que la Banque du Canada maintiendra son taux d’intérêt directeur à 5,0 % et commencera à le réduire en avril 2024.

Ses prévisions au chapitre des prix à la consommation prévoient un retour à une inflation annuelle de 2,0 % d’ici la fin de l’année prochaine.