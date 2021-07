L’écrasement d’un avion militaire aux Philippines fait 45 morts et 49 blessés

MANILLE, Philippines — L’écrasement d’un avion de transport militaire des Philippines près de l’aéroport de Jolo, dans le sud de la province de Sulu, a fait au moins 45 morts, dimanche

Les victimes sont 42 soldats qui étaient à bord de l’appareil et trois villageois qui ont été heurtés au sol.

Quarante-neuf autres soldats ont été rescapés, selon les autorités, et transportés ou aéroportés vers des hôpitaux de Sulu ou de la ville de Zamboanga.

«Des témoins ont raconté avoir vu un bon nombre de soldats sauter de l’avion peu avant son écrasement, les épargnant de l’explosion qui a suivi», a indiqué l’armée dans un communiqué.

«C’est très désolant, a déclaré le chef d’état-major, le général Cirilito Sobejana, aux journalistes. L’avion a manqué la piste d’atterrissage et cherchait à reprendre de la puissance, mais la manoeuvre a échoué et l’appareil s’est écrasé.»

L’avion s’est écrasé, peu avant midi, dans le village de Patikul situé dans une région montagneuse, a précisé M. Sobejana.

Un responsable militaire a confié à The Associated Press, sous le couvert de l’anonymat, que la piste d’atterrissage de Jolo est l’une des plus courtes du pays, ce qui rend la manoeuvre plus périlleuse pour les pilotes qui doivent réajuster leur descente.

Des photos montrent la queue de l’appareil Lockheed C-130 Hercules relativement intacte, mais il ne reste plus grand-chose des autres parties de l’avion, complètement brûlées et éparpillées.

Le ministre de la Défense, Delfin Lorenzan, a pour sa part souligné que les opérations de secours se poursuivaient et que l’avion transportait 96 personnes, en incluant les pilotes et les cinq membres de l’équipage. Les deux pilotes ont survécu, mais ils ont été grièvement blessés.

L’avion transportait plusieurs nouveaux soldats qui venaient de compléter leur formation de base dans la ville de Cagayán de Oro pour être déployés à Sulu.

«Ils devaient nous rejoindre dans notre lutte contre le terrorisme», a déclaré le commandant militaire et major général William Gonzales.

Les troupes gouvernementales combattent des militants de l’organisation terroriste islamiste Abu Sayyaf dans la province à majorité musulmane de Sulu depuis des décennies.

La cause de l’écrasement n’a pas encore été établie, mais il est peu probable que l’appareil soit tombé sous le feu ennemi, a affirmé un autre commandant militaire régional, le lieutenant général Corleto Vinluan.

L’appareil Lockheed C-130 Hercules qui s’est écrasé appartenait jusqu’à tout récemment à l’armée américaine.

Les États-Unis et les Philippines ont inscrit le groupe Abu Sayyaf sur leur liste respective des organisations terroristes à combattre, en raison de multiples attentats, d’enlèvements contre des rançons et d’exécution d’otages par décapitation au fil des ans.

Le président Rodrigo Duterte avait accru la présence militaire de son pays à Sulu depuis 2018, dans un effort visant à anéantir la présence des militants de ce groupe terroriste.

Plus de mille personnes, pour la plupart des militants d’Abu Sayyaf, ont été tuées dans des combats intenses depuis des mois tant au sol que par voie aérienne.

L’écrasement de dimanche survient alors qu’un nombre d’appareils militaires, déjà limité aux Philippines, est déjà occupé avec le transport de vaccins contre la COVID-19, de matériel médical et de protection au pays.

Le gouvernement philippin peine depuis des années à moderniser sa flotte d’appareils militaires alors qu’il est aussi aux prises avec des conflits territoriaux avec la Chine et d’autres pays de la mer de Chine méridionale.