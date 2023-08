L’écrivain russe Dmitri Gloukhovski est condamné par contumace à huit ans de prison

Un tribunal de Moscou a condamné par contumace, lundi, l’écrivain russe Dmitri Gloukhovski à huit ans de prison pour «diffusion publique d’informations délibérément fausses sur l’armée».

L’écrivain, qui n’est pas en Russie, est surtout connu pour avoir écrit la série de romans de science-fiction «Metro». Il devient le plus récent artiste à avoir été condamné à une peine de prison dans le cadre d’une répression implacable contre la dissidence en Russie.

Vendredi dernier, le dissident russe emprisonné Alexeï Navalny a été reconnu coupable d’extrémisme et condamné cette fois à 19 ans de prison. Sa porte-parole, Kira Yarmysh, a précisé lundi que le dissident avait été immédiatement placé à l’isolement pendant deux semaines, portant sa durée totale de détention à 207 jours. En plus de sa peine de 19 ans, Alexeï Navalny purge déjà une peine de neuf ans pour diverses accusations qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les législateurs ont adopté un projet de loi qui impose des peines de prison allant jusqu’à 15 ans à ceux qui diffusent de «fausses» informations qui vont à l’encontre du récit du gouvernement russe sur cette guerre.

Dmitri Gloukhovski a été reconnu coupable d’avoir publié sur ses réseaux sociaux des textes et des vidéos, que les procureurs russes ont qualifiés de faux, où il accusait des militaires russes d’avoir commis des crimes en Ukraine.

En avril 2022, alors qu’il se trouvait déjà hors de Russie, M. Gloukhovski a écrit que la guerre en Ukraine, «déclenchée par Poutine, devient chaque jour plus terrible et inhumaine, et les prétextes sous lesquels elle a commencé semblent de plus en plus insignifiants et fallacieux».

Dmitri Gloukhovski est un journaliste et écrivain russe qui s’est fait connaître en tant qu’auteur d’un roman postapocalyptique très populaire, «Metro 2033», puis ses deux suites. Virulent critique du Kremlin, il a été qualifié par le régime d’«agent étranger» en octobre 2022.