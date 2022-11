L’éditeur de Bob Dylan s’excuse pour des dédicaces imprimées dans une édition limitée

NEW YORK — La maison d’édition qui a publié le plus récent livre de Bob Dylan, «The Philosophy of Modern Song», remboursera les clients qui ont acheté une édition spéciale autographiée à 600 $, puisque les signatures étaient en fait imprimées et non dédicacées individuellement.

«À toutes les personnes qui ont acheté l’édition limitée de THE PHILOSOPHY OF MODERN SONG, nous voulons nous excuser», a écrit la maison d’édition Simon & Schuster sur Instagram dimanche.

«Les copies de l’édition limitée contenaient bien la signature originale de Bob, mais en format réplique (avec une machine à signer). Nous agissons dès maintenant en offrant un remboursement à tous les clients.»

Cette déclaration de Simon & Schuster a été publiée après que plusieurs acheteurs se sont plaints à propos des autographes. En comparant différents livres, grâce à la courroie de transmission que sont les réseaux sociaux, ils ont rapidement soulevé que les différentes copies étaient extrêmement similaires — peut-être même trop similaires.

Lors de la livraison, chaque livre était accompagné d’un certificat d’authenticité de la part du président de Simon & Schuster, Jonathan Karp, qui se portait garant de l’authenticité des signatures.

«The Philosophy of Modern Song», dans lequel Dylan raconte le processus de création derrière plusieurs chansons, allant de «Your Cheatin’ Heart» de Hank Williams à «The Pretender» de Jackson Browne, a été publié le 1er novembre.

Un porte-parole de Dylan n’a pas souhaité faire de commentaire lorsque joint par l’Associated Press, lundi.