Lee, devenu «dépression post-tropicale», devrait toucher les Maritimes samedi soir

HALIFAX — Les résidants de l’ouest de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick devraient se préparer à des pannes de courant et à des inondations localisées, alors que l’ouragan Lee devrait se transformer en puissante «dépression post-tropicale», samedi soir, lorsqu’il touchera terre dans la région.

La Gaspésie et la Basse-Côte-Nord, au Québec, pourraient ensuite recevoir plus de 100 mm de pluie.

Le Centre canadien de prévisions des ouragans, à Halifax, a publié jeudi matin une mise à jour sur l’ouragan Lee, qui se trouvait en matinée à environ 430 km au sud-ouest des Bermudes, avec des vents soutenus soufflant à 155 km/h.

Selon le Centre, l’ouragan de catégorie 1 qui s’approche des Maritimes deviendra progressivement une forte tempête tropicale, puis une «dépression post-tropicale» au moment de toucher terre samedi soir «quelque part entre les environs de l’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, et le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse».

Le Centre souligne à plusieurs reprises que même si Lee devrait devenir une «dépression post-tropicale», la menace demeure, car la tempête sera très étendue en largeur et conservera une grande partie de sa puissance.

Environnement Canada a émis des veilles d’ouragan pour les comtés de Digby, Queens, Shelburne et Yarmouth, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où des vents de «force ouragan» pourraient atteindre 120 km/h.

De même, une veille d’ouragan reste en vigueur pour l’île Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, où les rafales dans la baie de Fundy pourraient également atteindre 120 km/h.

Les résidants du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et ceux qui vivent près de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, sont également prévenus que des niveaux d’eau beaucoup plus élevés pourraient entraîner des inondations localisées et des vagues dangereuses.

Le long du littoral atlantique, les vagues déferlantes devraient atteindre quatre à six mètres. Des conditions difficiles sont également attendues autour de la baie de Fundy, du golfe du Maine et du district maritime du sud-ouest des Maritimes. Les conditions pourraient également devenir difficiles dans la partie sud-ouest du golfe du Saint-Laurent et dans l’ouest du détroit de Northumberland.

Un front très large

La tempête perdra une grande partie de sa force à mesure qu’elle se déplacera vers le nord sur des eaux plus froides, mais lorsqu’elle atteindra les Maritimes, ses vents forts et ses fortes pluies pourraient se faire sentir sur une largeur de 300 km de son centre.

En conséquence, des veilles de tempête tropicale ont été émises pour la moitié ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick, y compris le comté de Saint-Jean, le parc national Fundy et Moncton. Ces zones, qui s’étendent jusqu’à Halifax, pourraient connaître des vents soutenus soufflant à 60 km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h.

Avant la tempête, un système météorologique distinct déverse déjà de la pluie sur une grande partie de la région jeudi. «Ces bandes sont très difficiles à prévoir, mais il faut savoir qu’elles présenteront un risque d’inondation bien avant l’arrivée de Lee, indique le communiqué du Centre. Ces effets complexes sont indirectement liés à l’ouragan. De la pluie supplémentaire provenant de Lee lui-même pourrait exacerber le risque d’inondation.»

Un avis de veille d’orages violents a d’ailleurs été lancé pour le début d’après-midi jeudi dans la région d’Halifax.

Avec les derniers changements apportés à la trajectoire prévue de Lee, les météorologues affirment que la menace de fortes pluies provenant de cette dépression s’est déplacée vers l’ouest de la Nouvelle-Écosse, le centre du Nouveau-Brunswick et vers le nord, dans la région de Gaspé et la Basse-Côte-Nord, au Québec.

On pourrait observer dans ces régions une quantité totale de plus de 100 mm de pluie, particulièrement dans les régions qui se trouveront à gauche de la trajectoire de la tempête.