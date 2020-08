«L’effet Kamala Harris» propulse la collecte de fonds démocrate

WILMINGTON, Del. — Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis a amassé 26 millions $ US dans les 24 heures qui ont suivi la nomination de sa colistière, mardi.

Cette somme, qui représente le double du record précédemment établi en un jour par Joe Biden, illustre l’enthousiasme des démocrates face à la nomination de la première femme noire comme candidate à la vice-présidence pour un grand parti aux États-Unis.

L’équipe Joe Biden-Kamala Harris espère que ce sera le début d’une fructueuse campagne de collecte de fonds qui se poursuivra jusqu’au jour des élections, le 3 novembre. Les démocrates sont en voie d’égaler, voire de surpasser, l’énorme butin de 300 millions $ que le président Donald Trump et les républicains avaient amassé en juillet.

On s’attend à ce que Kamala Harris joue un rôle clé dans cet effort. Mercredi, elle s’est jointe à M. Biden dans le Delaware pour leur première collecte de fonds commune et elle a parlé aux donateurs de la façon dont le militantisme de ses parents avait inspiré son intérêt pour la politique.

«C’est une campagne qui nourrit vraiment mon espoir, car nous nous battons pour quelque chose et non contre quelque chose, et nous luttons pour ce que nous avons de meilleur en tant que nation», a déclaré Mme Harris.

Les grands rassemblements en personne étant exclus pour cause de pandémie, le duo démocrate a un programme chargé de collectes de fonds en ligne qui mettront Mme Harris à l’avant-plan. Cela permettra de tabler sur l’une de ses forces politiques et de compenser dans un domaine où M. Biden a parfois eu des difficultés.

Kamala Harris a déjà un solide réseau de donateurs dans sa Californie natale, un État qui a longtemps été qualifié de «guichet automatique» du Parti démocrate. Elle a aussi la capacité de récolter de l’argent à Wall Street. Et elle a le potentiel d’apporter de «l’argent neuf» dans le giron démocrate en raison de la nature historique de sa candidature.

Lisa Hernandez Gioia, qui était directrice adjointe des finances de la campagne de Hillary Clinton en 2016, estime que Mme Harris représente «un rêve» pour une collecte de fonds. «Les donateurs sont déjà impatients. Elle ajoute une touche qui sera comme un espresso l’après-midi pour la collecte de fonds de la campagne.»