L’effondrement d’une autoroute fait deux morts et au moins 10 blessés au Mississippi

LUCEDALE, Miss. — Deux personnes ont été tuées et au moins 10 autres ont été blessées lorsque leur véhicule a plongé dans un trou profond où une autoroute s’est effondrée après que l’ouragan Ida a traversé le Mississippi.

Des pluies torrentielles pourraient avoir causé l’effondrement, et les conducteurs n’ont peut-être pas vu que la chaussée devant eux avait disparu lundi soir, a avancé Cal Robertson, caporal de la Mississippi Highway Patrol.

«Certaines de ces voitures sont empilées les unes sur les autres», a-t-il déclaré. Sept véhicules ont été impliqués, dont une moto. Une grue a été amenée pour les sortir du trou.

La chaîne WDSU-TV rapporte que des soldats de l’État, des travailleurs de première ligne et des équipes de secouristes sont intervenus sur l’autoroute 26 à l’ouest de Lucedale, à environ 96 kilomètres au nord-est de Biloxi, pour découvrir que les voies est et ouest se sont effondrées. Le caporal Robertson a indiqué que le trou fait environ de 15 à 18 mètres de long et de 6 à 9 mètres de profondeur.

L’identité et l’état de santé des personnes impliquées dans l’accident n’ont pas encore été divulgués.

Plus de 200 millimètres de pluie sont tombés dans la région pendant le passage d’Ida, selon le National Weather Service.

Selon les données du ministère des Transports du Mississippi, entre 3100 et 5700 véhicules roulent chaque jour sur le tronçon d’autoroute à deux voies.

Ida s’est abattu dimanche en tant qu’ouragan de catégorie 4, l’un des plus puissants à avoir frappé le continent américain. Il a provoqué une panne d’électricité dans une grande partie du sud-est de la Louisiane et du sud du Mississippi, arrachant les toits des bâtiments et inversant le débit du fleuve Mississippi.