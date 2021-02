L’effondrement d’une section d’un glacier provoque une inondation massive en Inde

LUCKNOW, Inde — Une opération de recherche et sauvetage a été lancée dimanche en Inde après le détachement d’une partie d’un glacier provoquant une importante inondation. Le courant intense d’eau, de boue et de débris a ravagé des maisons et une centrale hydroélectrique.

L’effondrement d’une section d’un glacier de Nanda Devi est survenu dimanche matin dans la région de Tapovan, dans le nord du pays. L’inondation massive qui a suivi a endommagé le projet hydroélectrique de Rishiganga, a précisé Rishi Khemka, porte-parole de la police.

Le sort d’au moins 150 personnes qui y travaillaient était inconnu, a indiqué la plus grande agence de presse du pays, Press Trust of India (TPI).

Ravi Bejaria, porte-parole du gouvernement, a ajouté que des maisons ont aussi été emportées par ce courant massif soudain qui est descendu de la montagne.

Une alerte a été émise pour aviser les personnes qui habitent sur les rives de la rivière Alaknanda à fuir les lieux.

Plusieurs équipes de sauvetage ont été dépêchées dans les secteurs touchés.

En 2013, plus de mille personnes ont été tuées dans le même État de l’Uttarakhand, traversé par l’Himalaya, lorsque des pluies torrentielles avaient provoqué des inondations et des coulées de boue, détruisant des milliers de résidences et de routes.

Par The Associated Press