L’effort ciblé pour vacciner les consommateurs de drogues à Vancouver porte fruit

VANCOUVER — Les efforts visant à fournir des vaccins contre la COVID-19 au plus grand nombre possible de personnes utilisatrices de drogues dans le Downtown Eastside de Vancouver ont porté leurs fruits. Un militant a exhorté les communautés avec des populations vulnérables similaires à travers le pays à tirer les leçons d’une approche ciblée et bien financée.

Karen Ward a déclaré qu’une étude qui a montré une forte couverture vaccinale dans le quartier suggère également qu’une stratégie coordonnée peut fonctionner avec un groupe marginalisé qui est parfois confronté à la discrimination dans le système de santé.

M. Ward, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que les cliniques sans rendez-vous, notamment dans un centre communautaire, un marché, un stationnement d’hôtel et le bureau d’un groupe de consommateurs de drogues, facilitaient la vaccination, avec peu d’attente.

«Il y avait des infirmières de rue. Elles se sont promenées et ont dit : “Quelqu’un a besoin d’un vaccin ?” Si vous faites réellement l’effort et que vous mettez les ressources correctement en place, vous pouvez le faire», a déclaré M. Ward, un usager de drogues qui conseille la ville de Vancouver sur la réponse aux surdoses et les politiques concernant les substances illicites.

Hudson Reddon, co-chercheur principal de l’étude et chercheur postdoctoral au BC Centre on Substance Use et au département de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que 275 usagers de drogues avaient été recrutés et vus une fois tous les deux mois entre juin 2021 et mars de cette année.

Fin janvier, 64 % des participants ont déclaré avoir reçu deux doses d’un vaccin, tandis que 9 % avaient également reçu une injection de rappel et que 16 % n’étaient pas vaccinés, selon l’étude.

Cela se compare à 81 % des personnes de la population générale qui avaient reçu deux doses à ce moment-là, alors que 39 % avaient reçu un rappel et que 14 % n’étaient pas vaccinées, selon les données provinciales.

À la fin du mois de mars, 91 % des personnes âgées de 18 ans et plus dans la zone de santé locale qui comprend le Downtown Eastside avaient reçu deux doses d’un vaccin, selon l’étude.

Cela correspond aux chiffres de l’ensemble de la province pour le même groupe d’âge.

Le Downtown Eastside a été le premier quartier où Vancouver Coastal Health a offert des vaccins contre la COVID-19, après la vaccination des résidents et du personnel des foyers de soins de longue durée et des résidences ainsi que des travailleurs de la santé hautement prioritaires, ont indiqué les autorités sanitaires.

«Pendant plus d’un an, nous avons organisé au moins trois cliniques par semaine dans divers endroits», ont-elles expliqué dans un communiqué sur leur stratégie, indiquant que les travailleurs de proximité sont allés dans des refuges et des hôtels à chambre individuelle, où le virus pouvait se propager rapidement.

M. Reddon a déclaré que les efforts ciblés ont eu un impact, mais qu’ils doivent se poursuivre même si les restrictions sanitaires sont levées.

Les participants à l’étude ont cité la commodité comme l’une des raisons de se faire vacciner, tandis que beaucoup craignaient d’être infectés et de transmettre le virus à leurs amis et à leur famille, a-t-il déclaré.

«Pour beaucoup d’entre eux, ils ont mentionné que ne pas avoir de téléphone ou d’ordinateur pour s’inscrire était un véritable défi», a spécifié M. Reddon.

Il a noté que le taux élevé de vaccination parmi un groupe généralement stigmatisé qui est plus à risque de contracter des maladies infectieuses est un message positif de l’étude.

«C’est une leçon importante à tirer : les gens se font vacciner pour des raisons similaires à celles que nous voyons dans la population générale», a-t-il commenté.

Les personnes utilisatrices de drogues ne faisaient pas confiance au système de santé après une réponse beaucoup plus discrète à la crise des surdoses, surtout depuis que la province a déclaré une urgence de santé publique il y a six ans, entraînant plus de 8 800 décès en Colombie-Britannique depuis lors, selon M. Reddon.

Un élément clé de l’étude était l’inclusion d’un conseil consultatif des utilisateurs de drogues, qui a renforcé l’acceptation par la communauté, a-t-il ajouté.

«Ils n’ont pas l’impression que c’est quelque chose qui leur est simplement transmis, mais plutôt quelque chose qu’ils ont co-développé et qui, selon eux, a leur meilleur intérêt à cœur», a-t-il expliqué.

M. Ward, qui a dit avoir reçu trois doses du vaccin, a fait écho à ces sentiments, affirmant que d’autres juridictions feraient bien d’intégrer l’expérience des consommateurs de drogues dans les initiatives de soins de santé qui les concernent.

« Consultez largement, rapidement, demandez ce qui fonctionnerait. Essayez tout », a-t-il conclu.